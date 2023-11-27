Окупанти атакують Україну з території ЗАЕС: Енергоатом повідомив про вогневу позицію для РСЗВ

Напередодні фахівці МАГАТЕ чули гучні звуки, які могли бути результатом запуску реактивних снарядів. Енергоатом вкотре закликає міжнародних союзників докласти зусиль, аби повернути ЗАЕС під контроль Києва.

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Армія Росії використовує Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) як вогневу позицію для розташування реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та обстрілів території України. Про це повідомляє Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на Запорізькій АЕС, в неділю, 26 листопада, почули характерні звуки, схожі на виліт некерованих ракет з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

"Хоча через хмари команда МАГАТЕ не помітила реактивних снарядів, характерний звук вказував на те, що вони були випущені з РСЗВ неподалік ЗАЕС", — пише Енергоатом.

Як раніше заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, ці події вкотре яскраво демонструють вкрай крихку ситуацію з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції.

"Найбільша в Європі атомна електростанція, розташована на лінії фронту, продовжує стикатися з багатьма потенційними загрозами внаслідок цієї війни", — зазначив він.

"Енергоатом" вкотре закликає міжнародних союзників докласти зусиль, аби повернути ЗАЕС під контроль Києва, адже "лише так можна гарантувати безпечну роботу найбільшого в Європі ядерного об’єкта".

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

У неділю, 26 листопада, на Запорізькій атомній електростанції експерти МАГАТЕ почули кілька гучних звуків, які, за припущенням, могли бути результатом запуску ракет російськими поблизу станції. Однак через погані погодні умови спостерігати за цими запусками не вдалося.

17 листопада через завдану шкоду персоналу окупантів виникла загроза збою в роботі дизель-генераторів ЗАЕС. Це може призвести до виникнення ядерної НП, зазначили тоді енергетики України. Вони підкреслили, що російські загарбники продовжують порушувати технічні стандарти в експлуатації обладнання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Повідомляється, що ці порушення переважно зачіпають енергоблоки № 2, 4 і 6 цієї станції, як уточнили в держпідприємстві.

Раніше, 28 вересня в організації Greenpeace критично поставилися до дій МАГАТЕ на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. На думку захисників довкілля, міжнародні регулювальні органи не в змозі контролювати безпеку на ЗАЕС.