Новая цена воды для населения: в водоканалах уверены, что надо менять тариф

Тарифы на воду не меняли с 2022 года. С тех пор повысилась стоимость электроэнергии, оборудования для ремонта, реагентов и тому подобное. Поэтому водоканалы выяснили, что подорожание тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения должно помочь полноценной работе отрасли.

Для полноценной работы водоканалов в 2024 году тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод должны быть повышены на 50%. Об этом сказал президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий в интервью "Укринформу".

Квитанции за водоснабжение в ближайшее время останутся неизменными, однако, по словам Новицкого, тарифы нужно повышать.

Цена на воду для населения устанавливалась в 2021 году на 2022 год. В прошлом году произошло увеличение отдельных составляющих тарифа: стоимости электроэнергии, материалов, оборудования для ремонта, реагентов. В целом цены повысились в 1,5-3 раза. Более того, в 2021 году, когда устанавливали тариф, не учли заработную плату.

"Сейчас она средняя по отрасли — примерно 10 000 грн. Из-за этого у нас происходит отток кадров, а еще тысячи наших работников сейчас в ВСУ", — добавил Новицкий относительно оплаты труда сотрудникам.

Он добавил, что средний рост тарифа, который должен был бы произойти летом 2023 года, был на уровне около 30%. В денежном эквиваленте это составило бы на 60 грн больше, чем сейчас, на семью из трех человек.

"Поскольку тарифы на этот год не были установлены, то на 2024 год их надо повысить примерно на 50%", — считает Новицкий.

Что было с повышением тарифов: хронология событий

Стоимость холодной воды для населения хотели повысить еще с 1 января 2023 года, но регулятор тогда отменил свое решение и отправил его на доработку.

В начале марта 2023-го он снова затронул этот вопрос, но уже поэтапного повышения тарифов на воду: с 1 апреля и 1 июля.

В июне предприятия по предоставлению услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу, призвали регулятора повысить тариф на 33% с 1 июля.

29 июня НКРЭКУ окончательно приняла решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

В июле тарифы должны были вырасти - в среднем на 32%, тогда сумма в платежках за водопотребление семьей на 2-3 человека составила бы примерно на 62 грн/мес больше.

Однако в начале июля НКРЭКУ объявила о возможном повышении стоимости услуг по водоснабжению и водоотводу. Через некоторое время это решение было отозвано из-за критики таких действий президента Украины Владимира Зеленского, который счел его "неуместным, некачественным и несогласованным с правительством". Он указал на необходимость проведения консультаций для пересмотра этого вопроса.

Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отверг возможность повышения тарифов на воду и предложил переложить проблемы водоканалов на местные бюджеты.