Кто следующий после зерна? В Европе начали выступать против импорта сахара из Украины

Европейские фермеры бьют тревогу из-за украинской сахарной свеклы, которая хлынула на рынок ЕС. Они требуют реэкспортировать ее за пределы стран-союзниц.

Французские производители сахарной свеклы требуют, чтобы импорт сахара из Украины, который растет, реэкспортировался за пределы Европы и не наносил ущерб местным аграриям. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление группы производителей CGB.

Французская CGB (La Confédération Générale des Planteurs de Betteraves — Общая конфедерация свекловодов — ред.) выразила обеспокоенность тем, что Импорт украинского сахара в блок может достичь 700 000-800 000 тонн в сезоне 2023-2024 годов. Согласно данным Европейской комиссии, это примерно вдвое превышает импорт предыдущего сезона и значительно превышает средний показатель в 21 500 тонн за предыдущие пять лет.

Ранее Украина заявляла, что в этом сезоне ограничит экспорт сахара до 650 тысяч тонн на все направления.

"Нам нужен четкий ответ от Европейской комиссии относительно будущего управления этим поступлением сахара", — говорится в заявлении CGB.

Требования производителей сахара возникли после аналогичной напряженности из-за всплеска экспорта зерна из Украины, который побудил несколько восточноевропейских стран запретить закупки на том основании, что поставки снижали местные цены.

"Россия во время полномасштабной войны против Украины заблокировала порты Черного моря, заставив производителей зерна больше полагаться на железнодорожные, автомобильные и речные маршруты через соседние страны", — объясняет издание.

Несмотря на рост импорта украинского сахара, цены на сахар в ЕС остаются высокими на фоне глобального дефицита продукта. Внутренние цены на белый сахар превышают 800 евро (878 долларов) за тонну, что является самым высоким показателем за последние десять лет, свидетельствуют данные ЕС.

Ранее Фокус сообщал, что с 15 сентября украинские экспортеры сахара получили квоту на вывоз из Украины 20 тысяч тонн продукции. О решении правительства отменить запрет на экспорт сахара сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Напомним и о сезоне переработки сахарной свеклы нового урожая. Эксперты рассказали тогда, хватит ли сахара украинцам и будут ли повышаться потребительские цены.