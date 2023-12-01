Не только война: какие риски становятся ключевыми для банков Украины в конце 2023 года

Война с Россией остается источником самого высокого риска с начала полномасштабного вторжения. Однако есть и неожиданные изменения.

Основным источником рисков в финансовом секторе является полномасштабная война Украины с Россией и это неизменно. Также на втором месте осталась коррупция. Об этом свидетельствует опрос НБУ топ-менеджеров финансовых учреждений в ноябре 2023 года "Опрос о системных рисках".

Чего еще боится финансовый сектор? Согласно опросу в топ 5 попали риски притока иностранного капитала (впервые с мая 2022 года), а также качества законодательства и налоговой системы (впервые с ноября 2019 года). К слову, риск качества законодательства поднялся в рейтинге угроз наиболее ощутимо: сразу на девять позиций с 14 месяца в мае.

Основным источником рисков в финансовом секторе является полномасштабная война Украины с Россией Фото: НБУ

Десятка рисков в рейтинге

Впервые за долгое время в топ 10 крупнейших рисков попали беспокойства по поводу качества человеческого капитала в финансовом секторе.

Война с россией. Коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы. Мошенничество и кибернетические угрозы. Динамика притока иностранного капитала (в т. ч. прямых инвестиций) в Украину. Качество законодательства и налоговой системы. Политическая и социальная ситуация в Украине. Качество человеческого капитала в финансовом секторе. Уровень экономической активности. Стоимость активов и качество залога. Состояние защиты прав кредиторов и инвесторов.

В то же время ослабло влияние уровня экономической активности, стоимости активов и качества залога, динамики мировых цен на сырье, а также защиты прав кредиторов и инвесторов.

На.втором месте в рейтинге рисков осталась коррупция Фото: НБУ

В то же время, по словам исследователей, результаты опроса в ноябре 2023 года показали положительные оценки респондентами текущего состояния и устойчивости финансового сектора.

"Респонденты в очередной раз отметили повышение устойчивости сектора к значительным негативным событиям: баланс ответов остается на рекордно высоком уровне уже в течение года. Общий уровень риска в финансовом секторе респонденты считают все еще довольно высоким, однако он постепенно снижается третий опрос подряд", — говорится в выводах.

Опрос проводился в ноябре 2023-го. Участие в исследовании приняли руководители 22 банков, 10 страховщиков и трех инвестиционных компаний. Представленные результаты основываются на полученных ответах респондентов и могут не совпадать с оценкой рисков финансовой системы Национальным банком Украины.

Напомним, Национальный банк Украины отменил ограничения по продаже долларов населению.

Ранее в НБУ сообщили о снижении объема золотовалютных резервов из-за активных интервенций НБУ на межбанковском рынке.