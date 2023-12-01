Конфискованное российское имущество будут продавать через "Прозорро.Продажи", — Минэкономики

Участники аукционов по продаже санкционного имущества смогут принимать в них участие, зарегистрировавшись через одну из аккредитованных в системе "Прозорро.Продажи" площадок.

Фонд государственного имущества (ФГИУ) намерен реализовывать конфискованное российское имущество через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи". Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Решение о продажах через систему "Прозорро.Продажи" в правительстве утвердили в конце ноября 2023-го.

"Организатором электронных торгов по продаже санкционного имущества в системе Прозорро.Продажи будет Фонд государственного имущества (ФГИУ). А деньги от его продажи и аренды будут идти на счета Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии", — сообщает Минэкономики.

Там пояснили, что участники аукционов по продаже санкционного имущества смогут принимать в них участие, зарегистрировавшись через одну из аккредитованных в системе "Прозорро.Продажи" площадок. А каталог площадок представлен на сайте.

Вся информация об онлайн-аукционах по продаже санкционных активов будет доступна на официальном сайте Prozorro.

Для запуска реализации санкционного имущества, Министерство экономики Украины разработало, а Кабмин принял соответствующие правила.

Так создается "комплексная законодательная рамка для управления разного рода активами", связанными со страной-агрессором РФ.

По словам заместителя министра экономики Украины Алексея Соболева, это повышает доверие потенциальных инвесторов к системе управления публичным имуществом и способствует привлечению долгосрочных инвестиций. А это наш приоритет на ближайшие годы.

Напомним, в Еврокомиссии сообщили, когда подготовят директиву для использования замороженных активов РФ. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, Украина рассчитывает на дальнейшую эффективную работу с ЕС над разработкой механизма конфискации замороженных российских активов.

В то же время вице-президент Европейского центрального банка считает, что направление прибыли от замороженных активов РФ для помощи в восстановлении Украины повредит репутации валюты евро.