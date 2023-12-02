В очереди 2400 фур: в ГПСУ рассказали о ситуации на украинско-польской границе (видео)

По словам спикера пограничной службы Андрея Демченко, наибольшее скопление грузовиков наблюдается в районе пунктов пропуска "Шегини" и "Рава-Русская".

На границе Польши и Украины продолжается блокада польскими протестующими четырех контрольно-пропускных пунктов. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона 2 декабря.

Демченко отметил, что, по данным польской стороны, около 2400 украинских перевозчиков застряли на границе со стороны Польши. Больше всего грузовиков скопилось возле пунктов пропуска "Шегини" и "Рава-Русская". Также заблокированы пропускные пункты "Ягодин" и "Краковец".

"Мы фиксируем, что определенное количество грузовиков за сутки пересекает границу как на выезд из Польши, так и польская сторона принимает определенное количество. Но той интенсивности, которая была до 6 ноября, нет", — сообщили в погранслужбе.

Как отмечает спикер, ранее пункт пропуска "Ягодин" мог за сутки пропустить в обоих направлениях 1200-1300 грузовиков, однако после блокады границы это количество уменьшалось до 150 транспортных средств.

Что касается ситуации на границе со Словакией, по словам Демченко, за последние сутки пункт "Вишнее Немецкое — Ужгород" пропустил около 320 машин в обоих направлениях. По его данным, около 600 фур сейчас стоит в очереди на словацкой стороне границы.

"Надеемся, что участники акции будут придерживаться своих обещаний по пропуску и гуманитарной помощи, и других важных грузов", — добавил спикер.

Напомним, 1 декабря уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и польскому коллеге Марчину Вечеку касательно блокады границы.

В свою очередь пресс-служба Минвосстановления 1 декабря сообщила, что с польским Министерством инфраструктуры были согласовали меры для частичного разблокирования границы. В частности, речь шла об открытии пункта пропуска "Угринов — Долгобичув" для проезда пустых грузовиков.