Блокада украинской границы: словацкие перевозчики остановили страйк, подробности

По словам замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача, пропуск грузовиков через пункт "Ужгород — Вишне-Немецке" возобновился. В ГПСУ подтвердили это.

В Словакии прекратилась блокада украинской границы местными перевозчиками, а вот польские активисты получили отказ на свои требования от Европейского Союза. Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, понедельник закончился двумя важными для Украины новостями. В первую очередь, блокада пункта пропуска со Словакией приостановлена.

"Пропуск грузовиков через "Ужгород — Вишне-Немецке" осуществляется в обычном режиме. Продолжаем работать со словацкими коллегами, чтобы предотвратить дальнейшие протесты", — говорится в сообщении.

Это подтвердили и в Государственной пограничной службе Украины. Из-за ситуации на польской границе водители выбирают альтернативные маршруты. По состоянию на утро 5 декабря зафиксировано 625 грузовых транспортных средств на границе со Словакией.

Вторая важная новость, о которой написал в социальных сетях Сергей Деркач, касается решения ЕС. Еврокомиссия не планирует вносить изменения в действующее Соглашение о либерализации грузовых перевозок. Там высказали готовность отстаивать транспортный безвиз.

"Благодарен государствам-членам ЕС, которые сегодня поддержали Украину и отстаивали вопрос Соглашения о либерализации. Работаем дальше — чтобы получить главную новость с польской границы", — подытожил замминистра.

Напомним, в конце ноября в Офисе президента объясняли, мешает ли страйк польских перевозчиков поставкам оружия. По словам Михаила Подоляка, организаторами протестов выступает праворадикальная партия "Конфедерация", но они выражают претензии не к Украине, а к Брюсселю.