Многодетные семьи могут получить 50% скидки на оплату коммунальных услуг, — ПФУ

В ПФУ отметили, что льготы предоставляются многодетным семьям независимо от вида и формы собственности жилья. Скидка предоставляется на год с месяца, когда такое право возникает.

В Украине многодетные семьи имеют право получить льготы на оплату жилья и коммунальных услуг. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как получить скидку и какие документы нужно подать.

На какие услуги предоставляются льготы

В ПФУ отметили, что согласно статье 13 Закона Украины "Об охране детства" семьям, воспитывающим трех и более детей, предоставляется 50-процентная скидка:

на оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждого члена семьи, который постоянно проживает в жилом помещении и дополнительно 10,5 кв. метра на семью;

на пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и на стоимость сжиженного газа для бытовых нужд;

на стоимость топлива, если в помещении отсутствует центральное отопление.

В Фонде отметили, что такие льготы предоставляются многодетным семьям независимо от вида и формы собственности жилья. Скидка предоставляется на 12 месяцев с месяца, когда такое право возникает.

Какие документы подать

Чтобы получить льготы на оплату ЖКХ, у многодетной семьи должно быть соответствующее удостоверение. На его основании семья включается в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Многодетная семья должна предоставить следующие документы:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

декларацию о доходах семьи льготника;

справки о наличии в жилом помещении печного отопления в случае оформления льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Подать необходимые документы в ПФУ можно лично, по почте, online через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через портал "Дія".

Напомним, 14 ноября сообщалось, как в правительстве планируют изменить нормативы и формат финансирования выплат. В Минсоцполитики предложили изменить концептуальный подход к утверждению социальной нормы твердого топлива для предоставления льгот и жилищных субсидий, учитывая теплоемкость, а не вес.