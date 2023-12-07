Волноваться рано: в Минэкономики объяснили, что произойдет с ценами в ближайшее время

В Министерстве экономики заявляют, что темп роста цен с начала года (3,8%) соответствует наиболее спокойным по отношению к показателям инфляции в мирное время, а в годовом измерении рост (5,3%) почти приблизился к самому низкому уровню за последние три года.

В Украине в ближайшие несколько месяцев ускорится рост потребительских цен, но инфляция останется на умеренном уровне. Об этом свидетельствуют данные в Обзоре инфляции Министерства экономики Украины.

Как отмечается в обзоре, цены начали повышаться еще в октябре — по данным Госстата до 0,8% (после 0,5% в предыдущем месяце). В целом темп роста цен с начала года (3,8%) соответствует наиболее спокойным по отношению к показателям инфляции в мирное время (по итогам, например, 2021 года, уровень инфляции составил 10%). В годовом измерении рост составил 5,3% и фактически достиг самого низкого уровня за последние три года (предыдущий раз ниже этого значения инфляция была в декабре 2020 года, когда годовой показатель составлял 5%), сказано в документе.

"Октябрьский рост цен является результатом: во-первых, ожидаемого завершения сезона продовольственной дефляции — цены на продукты питания, впервые после снижения три месяца подряд, возобновили свой рост; во-вторых, продолжение подорожания энергоносителей", — отмечают в ведомстве.

В Минэкономики отмечают, что инфляция в 2023 году остается на довольно низком уровне благодаря отсутствию весомых факторов существенного стимулирования потребительского спроса, даже несмотря на определенный рост, и в целом стабильное предложение товаров и услуг при практической неизменности главных условий формирования потребительских цен. Этот тренд должен сохранится до конца года, если не возникнут какие-то форс-мажорные обстоятельства.

"Инерционный потенциал весомых факторов влияния, таких как динамика обменного курса гривны, объемы предложения товаров и услуг, а также динамика потребительского спроса будут обуславливать в целом низкую волатильность цен, а затем и сдержанную инфляцию в целом", — говорится в обзоре.

Тем временем министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий предупредил украинцев о подорожании рождественской продуктовой корзины. Чиновник 6 декабря объяснил, что цены изменятся в том случае, если в ближайшее время польские перевозчики не откажутся от блокировки границы.

Также напомним, что в статье Фокуса "Обвала цен не будет? Почему жилье в Украине дорожает и сколько стоит квартира в Киеве" специалисты отмечали, что украинские компании подсчитали нынешнюю себестоимость строительства и выяснилось, что за последний год она существенно выросла.