Обвала цен не будет? Почему жилье в Украине дорожает и сколько стоит квартира в Киеве

Украинские компании подсчитали нынешнюю себестоимость строительства и оказалось, что за последний год она существенно выросла. Кроме того, на рынке жилья заметно оживление спроса со стороны покупателей. Это все влияет на цены квартир. Почему и как будет расти стоимость жилья?

Related video

Платежеспособный спрос на первичном рынке недвижимости сейчас сосредоточен в сегменте комфорт+ и ограниченно в проектах бизнес-класса. Между тем, цена квадратного метра в новостройках растет, а на 2024 год ценам на киевские квартиры тоже пророчат рост. Об этом пишет Фокус в новой статье "От тысячи долларов за метр. Почему дорожает недвижимость и стоит ли инвестировать в новостройку".

По словам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак, сейчас принципиальными критериями для покупателя становится реальная, а не номинальная (декларируемая в соцсетях, обещанная компанией публично) строительная динамика, гибкость условия покупки (наличие длительных программ рассрочек от 3 лет), продуманность пространственного зонирования и наполнения инфраструктурой, а также вопросы безопасности — энергетическая независимость, закрытая, защищенная территория.

Цена квадратного метра в новостройках эконом-класса в Киеве сейчас составляет 950-1050 долларов, а в домах комфорт-класса — 1200-1500 долларов, говорят эксперты.

Сегодня в Киеве спрос на новые квартиры растет, и уверенно растет стоимость метра, отмечают специалисты. "Наибольшими темпами растет спрос на "эконом" и "комфорт" в новостройках. Например, жилье класса "комфорт" стоимостью до 1500 долларов за квадратный метр ежемесячно дорожает в среднем на 3-5%. "Эконом" стоимостью до 1000 долл. за квадратный метр сейчас пользуется почти таким же спросом, как и до полномасштабной войны", — говорит Сусанна Караханян, руководитель департамента продаж компании Greenville.

В Киеве заметно растет спрос на жилье в новостройках Фото: pixabay.com

По словам Виктории Берещак, в сегменте "комфорт+" в Киеве квадратный метр в среднем стоит $1200-$1400. "И если средневзвешенные цены плохо показывают рост, то наглядными являются примеры форматов, концентрирующих больше всего платежеспособного спроса: рост цены кв. м там с начала года достиг примерно 18-20%", — говорит эксперт.

Она объяснила: все изменения стоимости нового жилья связаны с ростом себестоимости строительства под влиянием подорожания строительных материалов и рабочей силы, а также инфляционных процессов.

На рост цен на первичном рынке жилья будет влиять уровень реального платежеспособного спроса, готовность девелоперов устойчиво выдерживать сложные времена и рост себестоимости строительства

"Себестоимость строительства выросла уже с начала года на 35% в среднем, этот показатель не окончательный. Больше всего ее тянет вверх катастрофическая нехватка квалифицированных строителей (мобилизация, привлечение работников в процессы восстановления на государственном уровне (восстановление инфраструктуры, строительство с нуля магистральных водопроводов после подрыва Каховской ГЭС и т.д.), а также подорожание стройматериалов под влиянием изменения логистических цепочек, потери рабочих мощностей в восточных и южных областях, подорожание сырья", — отмечает Виктория Берещак.

Важно

Недвижимость за 10 миллионов. Строят ли в Украине престижное жилье и как меняются цены

По ее мнению, на дальнейшую ценовую динамику на первичном рынке жилья непосредственно будет влиять уровень реального платежеспособного спроса, готовность девелоперов устойчиво выдерживать сложные времена и продолжать делать свое, рост себестоимости строительства, а также психологическая готовность украинцев решать жилищный вопрос еще до завершения горячей фазы войны. "В 2024 году рост цен будет незначительным — до 15% за первое полугодие с поправкой на рост себестоимости", — считает эксперт.

Платежеспособный спрос сконцентрирован в сегменте комфорт-класса, говорят специалисты Фото: Из соцсетей

По мнению CMO AllianceNovobud Ирины Михалевой, никаких причин для обвалов цен на первичную недвижимость не предвидится, поэтому в следующем году цены будут расти, но темпы роста все же будут умеренными и составят до 10% в год.

Важно

От 1000 долларов за метр. Почему дорожает недвижимость и стоит ли инвестировать в новостройку

То есть, если в следующем году недвижимость на первичном рынке Киева подорожает, то, например, для квартиры в доме эконом-класса в Киеве цена метра будет составлять примерно от 1050 долларов, а для квартиры в ЖК комфорт-класса — от 1340 долларов.

Как ранее писал Фокус, начиная с июня-июля 2022 года, строительство жилых комплексов в Украине постепенно восстанавливалось, все больше строек начинали функционировать, при этом интерес к первичной недвижимости у покупателей возобновился позже — с февраля-марта 2023 года.

Также сообщалось, что компенсация за разрушенное жилье во время войны в Украине стала более доступной для совладельцев недвижимости. В приложении "Дія" по программе "єВідновлення" подать заявку на возмещение могут совладельцы разрушенного жилья.