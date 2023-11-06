Квартиры в Киеве дорожают: сколько стоит жилая недвижимость и что влияет на цены

В 2023 году на первичном рынке недвижимости застройщики возобновили многие проекты, которые были приостановлены после начала полномасштабного вторжения РФ. Сейчас на рынке есть большой выбор квартир в разных классах, а стоимость квадратного метра растет.

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Начиная с июня-июля 2022 года, строительство жилых комплексов в Украине постепенно восстанавливалось, все больше строек начинали функционировать, при этом интерес к первичной недвижимости у покупателей возобновился позже — с февраля-марта 2023 года. Об этом Фокусу рассказала эксперт рынка недвижимости Ирина Луханина.

"Поскольку строительство ведется недостаточно быстрыми темпами, покупатели предпочитают вкладывать деньги в практически готовое жилье на последней стадии строительства или исключительно в те новостройки, застройщики которых зарекомендовали себя в период пандемии и первого года войны в Украине как дисциплинированные по выполнению сроков строительства и обязательств по вводу в эксплуатацию", — говорит Ирина Луханина.

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По ее словам, в целом на рынке первичной недвижимости жилья наблюдается замедление темпов строительства: заявленные сроки ввода в эксплуатацию переносятся на полгода, а на некоторых объектах — и на более длительный срок.

Между тем, согласно статистике ЛУН, стоимость квадратного метра жилья в Киеве растет. Так, по данным ЛУН, если в июне квадратный метр в столичном ЖК эконом-класса стоил 33 тыс грн, то по состоянию на 6 ноября — 37,9 тыс грн. Цена метра в бизнес-классе с июня увеличилась с 69 тыс грн. до 71,7 тыс грн. (на 6 ноября) или на 4%.

На стоимость квадрата в новых ЖК влияет дефицит кадров, рост стоимости стройматериалов и топлива Фото: УНИАН

Эксперты отмечают: цена на метр жилой недвижимости от застройщика сейчас формируется под влиянием многих факторов, в частности, зависит от общей экономической ситуации в Украине, курса гривны, стоимости строительных материалов и топлива и динамики роста зарплат в области строительства.

Ирина Луханина также озвучила несколько важных процессов, присущих современному рынку первичной недвижимости:

отсутствие кредитования компаний в достаточном объеме;

несоблюдение сроков строительства ЖК;

отсутствие пакета разрешительной документации;

несоблюдение градостроительных условий;

использование земельных участков с нецелевым назначением;

задержка получения адреса;

отсутствие подключений новых ЖК к городским коммуникациям.

"Высокая стоимость электроэнергии для жителей из-за отсутствия прямых договоров с поставщиками, стоимость и наличие горюче-смазочных материалов, наличие электроэнергии, дефицит специалистов определенной квалификации, размер заработной платы работникам. Все эти факторы взаимосвязаны и влияют на соблюдение сроков строительства и своевременную сдачу объекта в эксплуатацию", — говорит Ирина Луханина.

Напомним, война серьезно затормозила процесс строительства жилья в Украине: по данным EY Ukraine, в 2022 году общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 7,1 млн кв. м (18 300 частных домов и 74 300 квартир), что на 38% меньше, чем в 2021 году.

Ранее Фокус писал, что в Украине стартовала программа "єВідновлення", которая помогает гражданам в получении компенсации за поврежденное жилье. Однако при определенных условиях в предоставлении денег на ремонт разрушенного жилья могут отказать.