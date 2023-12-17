Выплаты на ребенка: какая денежная помощь предусмотрена в Украине

Украинское законодательство устанавливает право семей, в которых воспитываются и проживают несовершеннолетние дети, на получение государственной помощи.

В Украине каждая семья, имеющая детей, может получить некоторые социальные выплаты. В частности, помощь при рождении ребенка и выплаты одиноким матерям, сообщает Факты ICTV.

Граждане Украины, в семьях которых воспитываются и проживают несовершеннолетние дети, имеют право на государственную помощь в случаях и на условиях, предусмотренных Законами Украины:

"О государственной помощи семьям с детьми";

"Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными рождением и погребением";

"О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" и другими законами Украины.

К этой денежной помощи относятся:

выплаты на детей при рождении;

государственные алименты;

помощь одиноким матерям и многодетным семьям;

денежные выплаты детям-сиротам и помощь детям с инвалидностью.

Выплаты при рождении ребенка

Помощь от государства при рождении малыша в 2023 году составляет 41 280 грн. Однако полную сумму не выплачивают сразу. Первая часть помощи составляет 10 320 грн, далее равными частями в течение следующих 36 месяцев равными частями ежемесячно государство выплачивает по 860 грн. Такую помощь могут получать семьи при усыновлении ребенка.

Также при рождении ребенка выдается "Пакет малыша". Он включает в себя самые необходимые вещи для ребенка, но его можно получить деньгами.

Выплаты алиментов на ребенка

В случае, если родители уклоняются от уплаты алиментов, то назначается социальная помощь на детей в размере разницы между 50% прожиточного минимума ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.

Сейчас минимальный размер алиментов на детей составляет:

до 6 лет — 1 136 грн;

до 18 лет — 1 415 грн.

Выплаты одиноким матерям

Помощь одиноким матерям рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Максимальный размер такой помощи в 2023 году составляет:

на детей до 6 лет — 2 272 грн;

на детей от 6 до 18 лет — 2 833 грн;

на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет — 2 684 грн.

Помощь на детей, над которыми установлена опека

Государство выплачивает помощь опекунам детей, которые лишены родительской опеки. Деньги являются собственностью ребенка:

на детей до 6 лет — 4 544 грн;

на детей от 6 до 18 лет — 5 666 грн.

В 2024 году благодаря повышению прожиточного минимума размер некоторой государственной социальной помощи возрастет. В Законе Украины "О государственном бюджете Украины на 2024 год" запланировано повышение прожиточного минимума в размере 2920 гривен. Предполагается установить прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет — 2 563 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 196 гривны.

Напомним, 10 декабря сообщалось, что в 2024 году вырастут зарплаты учителей. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину большое количество доплат педагогам отменили. Однако уже в следующем году учителя получат повышение заработной платы.