Добровольные взносы: можно ли повысить размер назначенной пенсии, — объяснение ПФУ

По информации ПФУ, добровольно уплачивать страховые взносы на пенсионное страхование могут только лица, которые на данный момент не являются пенсионерами.

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Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" размер пенсии напрямую зависит от величины заработной платы, которую человек официально получал в течение своей трудовой деятельности, а также от наличия соответствующего страхового стажа. Однако будущие пенсионеры могут повлиять на размер пенсионных выплат путем внесения добровольных взносов. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В ведомстве отметили, что благодаря упрощенному механизму добровольного участия в системе пенсионного страхования, граждане Украины могут изменить размер пенсии, которая будет назначена, после достижения пенсионного возраста.

"Благодаря добровольным взносам можно повысить размер будущей пенсии. Для тех, кто официально не работает, добровольно уплаченные взносы — это приобретенный страховой стаж и заработная плата для будущей пенсии, для работающих — увеличенная заработная плата", — говорится в сообщении ПФУ.

В новых условиях, добровольно платить страховые взносы на пенсионное страхование могут только лица, которые на данный момент не являются пенсионерами, то есть не получают пенсионные выплаты.

"Если человек уже получает пенсию, то новый механизм уплаты добровольных взносов не для него", — отметили в фонде.

Как пенсионеры могут увеличить выплаты

В ПФУ сообщили, что пенсионеры могут увеличить выплаты с помощью благотворительных пожертвований.

"В случае осуществления персонализированного благотворительного пожертвования 70 % суммы направляется для выплаты пенсии выбранному пенсионеру, а остальные 30 % — как финансовый ресурс на финансирование пенсий других пенсионеров", — пояснили в Пенсионном фонде.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что украинцы судятся с Пенсионным фондом из-за проблем с учетом стажа. Поскольку страховой стаж влияет на размер пенсий, важно, чтобы Пенсионный фонд засчитал все периоды работы.