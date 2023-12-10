Добровільні внески: чи можна підвищити розмір призначеної пенсії, — пояснення ПФУ

За інформацією ПФУ, добровільно сплачувати страхові внески на пенсійне страхування можуть лише особи, які на даний момент не є пенсіонерами.

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Згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" розмір пенсії напряму залежить від величини заробітної плати, яку людина офіційно отримувала протягом своєї трудової діяльності, а також від наявності відповідного страхового стажу. Однак майбутні пенсіонери можуть вплинути на розмір пенсійних виплат шляхом внесення добровільних внесків. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

У відомстві зазначили, що завдяки спрощеному механізму добровільної участі у системі пенсійного страхування, громадяни України можуть змінити розмір пенсії, яка буде призначена, після досягнення пенсійного віку.

"Завдяки добровільним внескам можна підвищити розмір майбутньої пенсії. Для тих, хто офіційно не працює, добровільно сплачені внески –– це набутий страховий стаж та заробітна плата для майбутньої пенсії, для працюючих – збільшена заробітна плата", — йдеться у повідомленні ПФУ.

За нових умов, добровільно сплачувати страхові внески на пенсійне страхування можуть лише особи, які на даний момент не є пенсіонерами, тобто не отримують пенсійні виплати.

"Якщо людина вже отримує пенсію, то новий механізм сплати добровільних внесків не для неї", — наголосили у фонді.

Як пенсіонери можуть збільшити виплати

У ПФУ повідомили, що пенсіонери можуть збільшити виплати за допомогою благодійних пожертв.

"У разі здійснення персоналізованої благодійної пожертви 70 % суми спрямовується для виплати пенсії обраному пенсіонерові, а решта 30 % – як фінансовий ресурс на фінансування пенсій інших пенсіонерів", — пояснили у Пенсійному фонді.

Раніше, 4 грудня, повідомлялося, що українці позиваються до Пенсійного фонду через проблеми із врахуванням стажу. Оскільки страховий стаж впливає на розмір пенсій, важливо, щоб Пенсійний фонд зарахував усі періоди роботи.