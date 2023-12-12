"Просто невероятно": в МВФ оценили темпы восстановления экономики Украины (видео)

По словам Кристалины Георгиевой, прогнозируемый рост ВВП Украины составляет до 4,5%. При этом инфляция в ноябре резко упала до 5,1%, что, по ее мнению, является "мечтой для многих стран, которые не находятся в состоянии войны".

Во время рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщил 11 декабря Офис президента Украины.

"Обсудили очень конкретные вещи, в частности пересмотр программы долгосрочного финансирования для Украины и дальнейшее сотрудничество ради устойчивости и усиления нашей страны", — отметил президент и рассказал о важном решении — выделении Украине транша в объеме 900 миллионов долларов.

Зеленский заверил, что даже в непростых условиях военного положения Украина реализует реформы, которые укрепляют национальные институты, пытается предоставлять больше экономических возможностей украинцам. И добавил, что бесконечно благодарен за весомую поддержку со стороны такой международной организации, как МВФ.

"Эта большая поддержка очень важна для Украины и украинского народа. Во время войны защищенная финансовая система является критически важной", — подчеркнул он, одновременно отметив большое значение долгосрочного финансирования для Украины от МВФ на сумму 15,6 миллиарда долларов.

В свою очередь, Кристалина Георгиева констатировала, что Фонд поражен тем, чего достигла Украина в этих сложных обстоятельствах.

"Украина имеет отличные показатели. Мы прогнозируем рост ВВП Украины в этом году до 4,5%. В третьем квартале текущего года ВВП вырос на 9,3% по сравнению с третьим кварталом 2022 года, что просто невероятно. Инфляция в ноябре резко упала до 5,1%, что является мечтой для многих стран, которые не находятся в состоянии войны", — подчеркнула директор-распорядитель МВФ.

По словам украинского президента, дополнительное положительное влияние на экономику имело разблокирование Украиной гражданского судоходства в Черном море и функционирование так называемого гуманитарного "зернового коридора".

Кроме того, Зеленский обсудил с Георгиевой состояние реализации программы долгосрочного финансирования, в частности выполнение Украиной определенных МВФ структурных маяков.

"Стороны подробно остановились на обсуждении возможных путей внешнего финансирования Украины в 2024 году и дальнейших совместных шагах по мобилизации финансовой поддержки нашей страны международными партнерами", — говорится в информации Офиса президента.

Особенно интересным было обсуждение необходимости разработки действенного механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины, в частности как источника альтернативной бюджетной поддержки и инвестиций с целью восстановления нашей страны.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря заявил, что Украина преодолеет паузу с военной помощью от США. По словам президента, никто не собирается опускать руки из-за трудностей, которые возникли в Конгрессе, ведь эта битва не проиграна. Также руководитель государства уверен, что РФ причастна ко многим мировым конфликтам.

Кроме того, Зеленский заявил, что переговоры с Кремлем невозможны. Украинский лидер подчеркнул, что люди, которые находятся на оккупированных территориях, имеют право самостоятельно выбирать, под каким флагом им жить.