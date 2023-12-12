Пенсионный возраст в Украине: будет ли власть его снижать — условия Меморандума с МВФ

Согласно Меморандуму, в Украине также не будут вводить новые специальные пенсии или льготы.

Украина не будет вводить новые спецпенсии и льготы, а также не будет снижать пенсионный возраст. Об этом говорится в письме о намерениях к руководству Международного валютного фонда(Меморандуме).

Согласно подписанному Меморандуму, украинская власть разработает концептуальную основу для реформы пенсионной системы в стране и рассмотрит возможность введения второго уровня пенсионной схемы, "когда будут созданы условия".

В то же время, любые предложенные поправки в законодательство, которые позволят увеличить пенсионные расходы, должны сопровождаться среднесрочным анализом бюджетной и долговой устойчивости, а также четким определением необходимых ресурсов в поправках в бюджет Пенсионного фонда Украины.

В Украине не будут вводить новые специальные пенсии или льготы.

Также власти обязались не увеличивать необязательную помощь и не осуществлять изменений, которые приведут к снижению установленного законом пенсионного возраста.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны осуществить определенные шаги.

Напомним, согласно Меморандуму с МВФ, в Украине могут изменить и единый налог для ФЛП. Стратегия доходов останется основой налоговой политики и реформ администрирования, что позволит увеличить налоговые поступления примерно на 3,0-4,0% ВВП в течение периода действия программы.

Как ранее сообщал Фокус, Минсоцполитики предоставило перечень 7 категорий граждан, которые входят в уязвимую группу. Именно в отношении них могут не применять отключение электроэнергии за долги.