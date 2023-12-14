Заработки украинского IT-сектора существенно снижаются, — исследование

Согласно результатам исследования, 59,5% ІТ-специалистов хотят жить в Украине, что на 2,5% больше по сравнению с 2022 годом. Однако, есть и те, кто хочет переехать в начале 2024-го. Таких около 4%.

Текущий, 2023 год, станет первым за время независимости Украины, когда технологическая индустрия не покажет роста по сравнению с прошлым периодом. Об этом свидетельствует исследование IT Research Ukraine Львовского ИТ Кластера.

По обнародованным результатам, в 2023 году зафиксировано уменьшение экспорта ИТ-услуг на 2,3-7,7% и составит 6,7-7,1 миллиард долларов, потеряв в диапазоне 2,3-7.7%. Поэтому, 2023 год станет первым за время независимости Украины, когда технологическая индустрия не покажет роста по сравнению с прошлым, 2022-м.

Более того, доля IT в ВВП Украины составляет 4,9%, а общий оборот ІТ-отрасли в 2023 году вырастет до 8 миллиардов долларов против 7,97 миллиарда долларов в 2022 году.

Прошлогодняя ситуация

В 2022 году украинский ІТ-экспорт составил 7,35 миллиарда долларов, что на 5,8% больше, чем в 2021-м, когда ІТ-индустрия обеспечила 6,94 миллиарда валютных поступлений.

Технологическая отрасль — все еще одна из ключевых в украинской экономике, так как обеспечивает значительный объем валютных поступлений. Компьютерные услуги составляют 41,5% общего объема экспорта. Это несколько меньше чем в прошлом году, тогда было 45,5%, говорит СЕО Львовского IT Кластера Степан Веселовский.

Несмотря на полномасштабную войну в Украине отрасль развивается.

Оборот IT отрасли Фото: itcluster.lviv.ua

Численность украинских ІТ-специалистов

Количество специалистов в индустрии увеличилось на 6%. И сейчас насчитывает 307 600 специалистов. Из них 242 тысяч живут и работают в Украине. В то же время, увеличилось и количество украинских специалистов, находящихся за рубежом. А именно — на 20%. Сейчас их численность достигает 65 тысяч, в противовес 55-57 тысяч в 2022-м. Более 14% специалистов планируют легализоваться за пределами Украины. Только 0,8% это уже сделали.

Между тем в ноябре 2023 года средняя зарплата в Украине выросла больше всего по предложениям в сфере "Охрана, безопасность". В то же время специалисты отметили, что количество вакансий уменьшилось, а вот численность откликов от соискателей впервые за 2023 год выросла.

Также сообщалось, что в государственном бюджете на 2024 год правительство предусмотрело, что в среднем украинские работники будут получать 21 809 грн.