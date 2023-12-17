Социальная защита: что нужно знать об отмене статуса ВПЛ

Юристы отмечают, что в случае отмены справки внутренне перемещенным лицам прекращается выплата пособия на проживание.

Статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) дает право на определенные законодательством выплаты и льготы. Однако при определенных обстоятельствах этот статус можно потерять. Об этом сообщают специалисты "Безоплатной правовой помощи".

Когда справка ВПЛ может быть отменена

Справка ВПЛ отменяется, если человек:

подал заявление об отказе от справки;

вернулся к покинутому месту постоянного проживания;

выехал на постоянное место жительства за границу;

подал заведомо недостоверные сведения;

совершил уголовное преступление (совершил действия, направленные на: захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность Украины; террористический акт; военное уголовное правонарушение и т.д.).

В случае отмены справки ВПЛ прекращается выплата пособия на проживание.

Какие органы принимают решения

Решение об отмене действия справки принимает руководитель структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве государственных администраций и в исполнительных органах по месту жительства человека

Юристы отмечают, что сведения о принятом решении об отмене действия справки о статусе ВПЛ безотлагательно вносятся в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Как узнать, что справка ВПЛ отменена

Структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения обязаны уведомить человека об отмене статуса ВПЛ в течение трех дней со дня принятия такого решения.

Ранее, 10 декабря, Фокус рассказывал о медицинских льготах для участников боевых действий. По словам юристов, сейчас есть ряд нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы предоставления льгот военнослужащим, имеющим статус УБД.