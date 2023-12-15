Пенсии в Украине: кому в несколько раз увеличат выплаты в 2024 году

С 1 января 2024 года лица, достигшие 65-летнего возраста и имеющие страховой стаж 30 лет для женщин или 35 лет для мужчин, получат повышение пенсий.

В 2024 году нескольким категориям украинцев увеличат пенсии несколько раз. Это коснется лишь тех, кто достиг определенного возраста и имеет необходимый трудовой стаж. Фокус разобрался, кто получит две пенсии в году.

Минимальная пенсия

С 1 января 2024 года минимальная пенсия для лиц, достигших 65-летнего возраста и имеющих страховой стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, увеличится до 2840 гривен. Это связано с повышением минимальной заработной платы до 7100 гривен.

В настоящее время минимальная пенсия для этой категории пенсионеров составляет 2680 гривен (минимальная зарплата 6700 гривен).

С 1 июля 2024 года

С 1 июля 2024 года минимальная заработная плата увеличится до 8000 гривен. Соответственно, минимальная пенсия также вырастет до 3200 гривен.

Возрастные надбавки

Пенсионеры, достигшие определенного возраста, имеют право на ежемесячные надбавки к выплатам. Их размер следующий:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Доплаты предоставляются людям, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривны. Они назначаются автоматически с месяца, когда украинец достигает определенного возраста.

Напомним, в Украине в 2024 году планируется провести индексацию пенсий. При этом будет использоваться новая формула расчета, которая позволит повысить размер выплат более чем у половины пенсионеров