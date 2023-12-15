Налогами не довольны: бизнес жалуется на фискальное давление и проблемы с налоговой

Относительно влияния на бизнес, то 40% экспертов считают действующий налоговый режим препятствием развитию и привлечению инвестиций.

Только для 8% компаний налоговый режим в Украине помогает развивать бизнес. Среди негативных факторов влияния на качество законодательства в топ 3 вошли: постоянные изменения, противоречия и неоднозначные положения, которые приводят к многочисленным разъяснениям, противоречащим друг другу, и несправедливой правоприменительной практике, а также сложность. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования "Налоговый индекс" от Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Как удовлетворительный действующий налоговый режим в Украине оценили 52% компаний, 40% считают, что он препятствовал развитию бизнеса и привлечению инвестиций, и только 8% назвали его благоприятным для бизнеса.

В целом интегральная оценка индекса снизилась до 2,85 балла из пяти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости (2,97 балла в 2022 году).

Качество налогового законодательства в Украине

В 2023 году самую низкую оценку среди факторов, влияющих на расчет индекса, получило качество налогового законодательства. Эта опция получила всего 2,63 балла. Оценивают ее негативно 39%, а 52% поставили удовлетворительные оценки.

Качество налогового законодательства в Украине Фото: ЄБА

По сравнению с 2022 годом снизилось количество тех, кто считает налоговое законодательство качественным. Было 26%, а стало — 9%.

Согласно опросу, наиболее негативно на качество законодательства влияют постоянные изменения, противоречия, неоднозначные положения и его сложность.

Хуже всего обстоят дела с фискальным давлением. Эта опция получила самый высокий балл (3,07). Однако бизнесмены сообщили об увеличении фискального давления по сравнению с 2022 годом. Только 7% (4% в 2022 году) не почувствовали никаких проявлений давления в отношении своей компании. Четверть опрошенных сообщают об ощутимом фискальном давлении.

Среди проявлений фискального давления бизнесмены назвали необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами. Так ответили 64% опрошенных.

Фискальное давление на бизнес

Влияние на бизнес и налоговая отчетность

42% участников опроса считают процедуру администрирования налогов и подготовки налоговой отчетности обременительной. Как и в 2022 году, 41% оценивают эту процедуру удовлетворительно. Только 17% считают ее легкой (20% в 2022 году).

Основные жалобы бизнес направляет на количество времени, потраченного на подготовку налоговой отчетности и уплату налогов, поспешное введение новых правил и недостаточность времени для приспособления к ним, а также их непонятность.

Почти не изменилась оценка качества налогового обслуживания. Около половины респондентов, а именно 48%, считают качество обслуживания удовлетворительным, 31% довольны обслуживанием и 21% оказались недовольны.

46% было комфортно работать с налоговой службой, а 16% ответили, что было сложно. У 17% опрошенных компаний вопрос был решен удовлетворительным образом.

Среди проявлений фискального давления бизнес назвал необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами — 64% опрошенных.

Существенно возросло количество жалоб на необоснованные информационные запросы (55%) и искусственное блокирование налоговых накладных (41%). В прошлом году таких было 27% и 23% соответственно.

В 2023 году 52% сталкивались с проблемой блокировки НДС накладных, 21% — с несоблюдением сроков валютного контроля за ВЭД и применения пени. 17% сообщили о проблемах с получением возмещения НДС и нарушениях со стороны налоговой в проведении проверок (в частности, в сфере подакцизных алкогольных и табачных товаров, подакцизного топлива, РРО/ПРРО).

Напомним, в Минэкономики сообщили, что в Украине будут платить работодателям 660 миллионов гривен компенсации за обустройство 10 тысяч рабочих мест для людей с инвалидностью.