Ради света в домах: украинцев призвали экономить электроэнергию

Более 100 госкомпаний, которые покупают энергию на балансирующем рынке, не рассчитываются за нее.

Компания "Укргидроэнерго" призвала украинцев экономить электричество из-за срабатывания гидроэлектростанциями запасов воды в водохранилищах. Об этом говорилось в заявлении гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты.

По его словам, в ноябре-декабре 2023 года в энергосистеме Украины был зафиксирован рекордно высокий за этот отопительный сезон уровень потребления.

"Гидроэнергетика покрывает дефицит мощности, однако, к сожалению, это приводит к срабатыванию водохранилищ. Поэтому мы призываем украинцев быть энергосознательными и потреблять электроэнергию ответственно", — сказал Игорь Сирота.

Он отметил, что "Укргидроэнерго" выполнило распоряжение президента и Кабмина, введя в осенне-зимний период 2023-2024 годов 83 гидроагрегата и обеспечив таким образом энергосистему Украины 4640 МВт мощностей.

"Компания выполняет возложенные на нее ПСО (положение о специальных обязательствах, — ред.) для покрытия разницы в тарифе на электроэнергию для населения, уплатив за 10 месяцев 19,8 млрд гривен", — добавил Сирота.

Однако, как он сказал, есть и вызовы. По его информации, более 100 госкомпаний, которые покупают энергию на балансирующем рынке, не рассчитываются за нее.

"На сегодняшний день это уже 30 млрд грн, из которых 8 млрд недополучает именно гидрогенерация", — отметил гендиректор.

Добавим, что долги за электроэнергию в Украине растут, и компании пытаются настроить свои сообщения тем, у кого нет долгов, таким образом, чтобы потребителю показалось, будто и у него есть долг. Это означает потребность компаний в авансовых платежах добросовестных клиентов. Фокус разбирался, законно ли — требовать платить наперед?