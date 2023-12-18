В случае задержки помощи Запада: в МВФ предупредили о проблемах для экономики Украины

По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, экономическое восстановление Киева окажется под угрозой, если оно будет вынуждено "приспособиться" к отсутствию новой финансовой поддержки.

Западные партнеры Украины должны оперативно выделить стране значительные средства в десятках миллиардов долларов. Любая задержка в предоставлении дополнительного финансирования может негативно сказаться на процессе восстановления экономики страны. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, передает Financial Times.

Георгиева отметила, что Киев способен справиться с возможным краткосрочным дефицитом финансирования в течение нескольких месяцев. Она высоко оценила украинские власти за их усилия по оживлению экономики, сдерживанию инфляции и укреплению налоговой базы страны.

Однако в связи с тем, что США и ЕС до сих пор находятся в процессе переговоров относительно объемов финансирования для Украины, отмечается, что экономическое восстановление страны может столкнуться с угрозой, если ей придется адаптироваться к отсутствию новой денежной поддержки.

Если продолжатся длительные задержки помощи, Украина может быть вынуждена прибегнуть к дестабилизирующим методам, таким как печатание денег, что и произошло через несколько месяцев после вторжения России в прошлом году.

"Важно не продлевать этот период, потому что тогда это окажет большее давление на Украину… как раз в тот момент, когда страна повернулась к лучшим перспективам для экономики", — сказала глава МВФ.

Георгиева отметила, что Украина приложила все усилия для обеспечения поддержки со стороны своих союзников.

По ее словам, Международный валютный фонд предпринял решительные шаги для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности Украины.

"МВФ выполнил свою роль, и мы тесно сотрудничаем с Украиной. Нам важно, чтобы партнеры Украины, такие как США и Европа, внесли свой вклад", — отметила Георгиева.

Напомним, 14 декабря в Белом доме рассказали, как Байден работает над тем, чтобы Конгресс выделил деньги Украине. Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, президент США готов идти на определенные компромиссы, чтобы было продвижение в "добросовестных переговорах".

Палата представителей завершила свои голосования в среду, 13 декабря. Во время брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил подробности.

Он отметил, что республиканцы месяцами держали критическую помощь Украине в заложниках. По его словам, они четко услышали месседж главы Кремля Владимира Путина по достижению своих целей в Украине. Обе палаты Конгресса США вернутся к работе 9 января 2024 года, поэтому в этом году на помощь рассчитывать не приходится.