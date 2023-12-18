"Ведем переговоры": Rolls-Royce може построить ряд мини-АЭС в Украине, – СМИ

По данным журналистов, Rolls-Royce может установить на украинских угольных электростанциях свои малые модульные реакторы, которые пока являются новой и коммерчески непроверенной технологией.

Компания Rolls-Royce ведет переговоры с ДТЭК о строительстве в Украине мини-атомных электростанций. В частности, речь идет о разработке малых модульных реакторов (SMR) на объектах, которые сейчас эксплуатируются угольными электростанциями, пишет The Telegraph.

Сообщается, что Rolls-Royce и украинская компания изучают возможность переоборудования под SMR до восьми украинских угольных электростанций. Две из них расположены на временно оккупированной территории.

По словам главного исполнительного директора ДТЭК Максима Тимченко, возобновляемые источники энергии позволяют повысить уровень энергетической безопасности в стране, так как отдельные ветряные турбины сложнее поразить ракетами, чем крупные угольные электростанции. При этом он отметил, что большая часть электроэнергии также должна будет поступать из менее нестабильных источников, таких как АЭС.

"Мы пытаемся найти способ установить эти SMR. С нашей стороны, у нас довольно большая мощность угольных электростанций, и мы ведем переговоры с Rolls-Royce SMR об их переоборудовании", — сказал Тимченко в комментарии СМИ.

Как отмечают журналисты, SMR от Rolls-Royce являют собой новую и коммерчески непроверенную технологию. Компания-разработчик планирует внедрить ее не ранее 2030 года. Ожидается, что первой страной, в которой появится такая станция, станет Британия.

В Rolls-Royce также подтвердили информацию о переговорах касательно установки SMR в Украине. В компании подчеркнули, что детали этих переговоров являются "коммерческой тайной".

Напомним, 18 декабря пресс-служба Министерства энергетики сообщила, что Украина подписала с компанией Westinghouse соглашение о закупке оборудования для энергоблока №5 Хмельницкой атомной электростанции. Новый энергоблок собираются строить по американской технологии АР1000.

Ранее, 8 декабря, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что Украина полностью отказалась от поставок запасных частей для атомных реакторов из Российской Федерации и смогла заменить их собственным производством или производством в странах-партнерах.