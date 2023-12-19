Придется надеяться только на себя: в 2024 году украинскую экономику ждут испытания, — Reuters

Помощь от стран Запада является очень важной для Киева в плане предоставления населению социальных выплат и пенсий. Но из-за зависимости от союзников есть угроза нарушения экономической стабильности, если внешнее финансирование сократится.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года все получаемые доходы Украина отдает на ВСУ, а все социальные расходы обеспечиваются с помощью внешней помощи от международных партнеров. Но в 2024 году союзники могут сократить финансирование, поэтому украинским властям придется искать внутренние ресурсы. Об этом пишет 19 декабря агентство Reuters.

Война и экономика: как Украина зависит от западной помощи

Журналисты пишут, что в следующем году дефицит бюджета Украины составит 43 миллиарда долларов. Недостающую сумму государство надеется покрыть с помощью союзников. Так, ожидается, что Европейский Союз выделит нашей стране 18,5 миллиарда евро, а еще около 8 миллиардов долларов помощи должны предоставить США. Но, как отмечается в публикации, сейчас выделение этих денег заблокировано. В США этот вопрос блокируют республиканцы в Конгрессе США, а Венгрия продолжает выступать против помощи Украине в Европейском Союзе.

"В 2024 году Киеву может не хватить нескольких миллиардов долларов, но дефицит даже в 10 миллиардов долларов создаст проблемы для макроэкономической стабильности и программы Международного валютного фонда", – рассказала журналистам главный экономист Dragon Capital Елена Билан.

Еще нашей стране предстоит решить вопрос реструктуризации около 20 миллиардов долларов международного долга в следующем году после того, как в августе 2022-го владельцы суверенных облигаций согласились заморозить выплаты на два года.

Будущее экономическое развитие под угрозой и из-за попыток России заблокировать Черное море. Но, как считают экономисты, украинский судоходный маршрут, появившийся этим летом, помог экспорту товаров и может заметно ускорить рост в 2024 году. Тем временем дефицит торгового баланса Украины, как пишет Reuters, вырос до 22,3 миллиарда долларов США за первые 10 месяцев 2023 года. Это рекордный показатель, свидетельствующий о том, как стремительно рос импорт, а экспорт оставался слабым.

Экономика в плюсе: прогноз Кабмина по восстановлению до 2026 года

В украинском правительстве считают, что позитивные тенденции в экономических процессах, которые начались в 2023 году, сохранятся и в будущем. Так, прогнозируется например, что экономика Украины уже в 2024 году вырастет на 4,6%, а реальный валовый внутренний продукт (ВВП) тоже будет демонстрировать рост:

до 6,8% в 2025 году;

до 6,6% в 2026 году.

Инфляция в Украине будет демонстрировать темпы снижения до 2026 года. Тем временем потребительские цены увеличатся:

на 9,7% в 2024 году (декабрь к декабрю);

на 8,1% в 2024 году;

на 6,9% в 2026 году.

Отметим, что ранее Фокус уже писал, что украинская экономика продолжает перенастраиваться к условиям военного времени. Тем временем эксперты спрогнозировали, что будет с экономикой в будущем. К слову, в октябре аналитики МВФ обновили прогноз для украинской экономики. Специалисты считают, что до конца этого года рост экономики улучшится на 2%.