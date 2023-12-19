Пенсии в Украине: как граждане могут изменить банк для получения выплат

Граждане при желании могут поменять финансовое учреждение, при помощи которого будут получать средства. Для этого нужно подать заявление в ПФУ и пройти специальную процедуру.

В Украине практически 8 миллионов граждан пользуются банковскими картами для того, чтобы получать выплаты. При этом у них есть возможность изменить финансовое учреждение, которое предоставляет услуги. Об этом сообщает "24 канал".

Для того, чтобы изменить банк, через который пенсионер хочет получать выплаты, необходимо обратиться в желаемое учреждение и открыть там счет. После этого нужно пожать заявление в пенсионный фонд через ЦПАУ или сайт регулятора и предоставить свои новые реквизиты.

После этого гражданам рекомендуют установить на свой телефон приложение банка, ведь это поможет более удобно и быстро управлять своими транзакциями.

К слову, в личном кабинете некоторым пенсионерам необходимо будет пройти видеоидентификацию до конца года. Сделать это можно в личном кабинете на сайте ПФУ.

Далее совершаются следующие действия:

на личной странице выбираете раздел "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи";

заполняете предложенную онлайн-форму;

выбираете мессенджер, при помощи которого будет удобнее проводить процедуру;

нажимаете кнопку "Подать заявление".

Представитель ПФУ должен будет связаться с пенсионером через одну из установленных программ. Если нужна будет какая-то дополнительная помощь, тогда об этом нужно сообщить в комментарии.

Также понадобятся скан-копии следующих документов:

удостоверения личности;

идентификационного кода;

трудовой книжки;

свидетельства о рождении.

Ранее на сайте Министерства социальной политики сообщили, что в 2024 году в Украине изменятся правила начисления пенсий. Если сейчас граждане могут выйти на заслуженный отдых в 60 лет, имея за плечами 30-летний стаж, то с 1 января требования ужесточат.