Пенсии для переселенцев: в Украине изменят условия идентификации в "Ощадбанке"

Украинцы, которым предоставили статус ВПЛ до начала полномасштабного вторжения России, должны проходить физическую идентификацию в "Ощадбанке", чтобы не потерять социальные выплаты. Между тем в правительстве хотят продлить срок прохождения соответствующей процедуры для некоторых категорий переселенцев.

Некоторым внутренне перемещенным лицам планируют продлить срок идентификации в "Ощадбанке" для получения пенсионных выплат на три месяца. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, планируется продлить срок осуществления физической проверки лиц в "Ощадбанке" до 1 апреля 2024 года. Это касается внутренне перемещенных лиц, которые были взяты на учет до 24 февраля 2022 года .

"На горячие линии Минреинтеграции обращается большое количество пенсионеров-ВПЛ с вопросами о сроках прохождения идентификации в Ощадбанке. Очень важно, чтобы люди успели ее пройти и продолжили получать пенсии", — отметила вице-премьер Ирина Верещук.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время проект должны вынести на рассмотрение Кабмина Украины.

Идентификация в "Ощадбанке": как пройти

Чтобы пройти физическую идентификацию для различных видов выплат от государства, ВПЛ могут воспользоваться такими возможностями:

лично появиться в отделении "Ощадбанка";

принять участие в специальной видеоконференции, во время которой лицо покажет подтверждающие документы;

пройти авторизацию на веб-портале Пенсионного фонда с использованием идентификации через "Дію";

прийти в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, работники которого засвидетельствуют, что лицо является живым.

Идентификация пенсионеров в Украине: как пройти из-за границы

Недавно в Пенсионном фонде рассказали, как гражданам Украины, которые из-за полномасштабной войны остаются за рубежом, пройти идентификацию. Итак, для этого нужно:

авторизоваться в личном кабинете ПФУ с помощью "Дія.Підпис";

обратиться в дипломатическое учреждение, получить там удостоверение и отправить его в ПФУ — по почте или засканировать.

Впоследствии появится возможность проходить идентификация через видеосвязь, но соответствующее постановление еще не вступило в силу.

Напомним, 12 ноября Ирина Верещук заявила, что адаптация украинцев, которым пришлось покинуть родной дом, продлится годами. Этот процесс будет происходить даже после войны. Также Фокус рассказывал, как государство помогает переселенцам с поиском работы после вынужденного переезда.