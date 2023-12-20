Удар по ВВП: в правительстве объяснили, кто еще вредит украинской экономике во время войны

По данным Министерства экономики, в ноябре 2023 года рост ВВП Украины замедлился до 4%, тогда как в октябре фиксировалось улучшение до 10,5%. В ведомстве также назвали причину проблем.

В Министерстве экономики Украины заявили о снижении роста украинской экономики по итогам ноября 2023 года. В ведомстве отмечают, что негативный эффект на ВВП страны оказывает забастовка польских перевозчиков на польско-украинской границе.

Так, по предварительным оперативным оценкам, в ноябре 2023 года рост экономики Украины замедлился до 4% (±2%) по сравнению с 10,5% в октябре.

"В ноябре 2023 года почти месячная блокировка польскими автоперевозчиками польско-украинской границы была основным негативным фактором для производителей-экспортеров и производителей, зависимых от импортного сырья при доставке продукции автомобильным транспортом", — рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

Однако, благодаря работе морского коридора, Украине удается частично компенсировать потери, которые экономике наносит блокада польско-украинской границы. По данным Минэкономики, в первую очередь этим воспользовались:

производители аграрной и металлургической продукции;

предприятия по добыче металлических руд;

железнодорожные перевозчики.

"По нашим оценкам, положительные факторы в ноябре несколько превысили баланс влияния на ВВП и в итоге по предварительным оперативным оценкам Минэкономики наблюдался рост ВВП на уровне 4%", — подчеркнула министр экономики.

Деньги мимо бюджета: сколько теряет Украина из-за блокады границы

Тем временем в Национальном банке Украины 20 декабря подсчитали, что сокращение объема внешней торговли в ноябре 2023 года составило 860 миллиона долларов, а в декабре — 620 миллиона долларов.

"Блокада отдельных наземных пунктов пропуска через западные границы Украины обусловила потери экспорта в ноябре в сумме 160 млн долларов и снижение импорта на 700 млн долларов", — сообщили в Нацбанке.

В то же время потери импорта были частично компенсированы благодаря тому, что увеличились поставки товаров по железной дороге.

Напомним, Фокус уже рассказывал, что в 2024 году украинцев ждет повышение минимальной зарплаты. Так, первый этап повышения — до 7,1 тысячи гивен, должен произойти уже 1 января. Также отметим, что почти половина расходов из государственного бюджета Украины в 2024 году пойдет на оборону и безопасность страны.