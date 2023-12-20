Германия может конфисковать более 700 млн евро российских активов, — СМИ

По мнению следователей, конфискация денег как средства совершения преступления возможна, поскольку платежное поручение для банковского холдинга J.P. Morgan считается попыткой обойти санкции ЕС.

Федеральный генпрокурор ФРГ Петер Франк намерен конфисковать более 720 миллионов евро российских средств. Об этом сообщило издание Spiegel.

Власти, как говорится в сообщении, подали соответствующее заявление в Высший региональный суд Франкфурта-на-Майне. Планируется перечислить в государственную казну более 720 миллионов евро замороженных средств.

Такая сумма поступит в федеральный бюджет, если Федеральная прокуратура удовлетворит свое заявление во Франкфурте-на-Майне. Ранее уже звучали призывы конфисковать российские средства и предоставить их для помощи Украине.

По информации издания, в банковский холдинг J.P. Morgan получил платежное поручение, согласно которому более 720 миллионов планировали перевести на счет другой дочерней компании Московской биржи, Национальной клиринговой корпорации, в Commerzbank. В связи с санкционным решением Евросоюза оба финансовых учреждения не осуществили перевод.

По мнению следователей, конфискация денег как средства совершения преступления возможна, поскольку платежное поручение является попыткой обойти санкции ЕС. В сообщении указано, что государство, похоже, не надеется на арест нарушителей, поэтому может конфисковать деньги по решению судебной инстанции. Однако такого постановления еще не было.

Дело касается активов входящих деньги из Национального расчетного депозитария Московской биржи. Эти средства заморозили еще летом 2022 года.

Напомним, 20 декабря эксперт рассказал, как санкции постепенно разрушают Россию. По словам политолога Олега Лесного, сейчас так называемые сторонники главы Кремля Владимира Путина постепенно теряют свое состояние, что может ускорить процесс экономического развала РФ.