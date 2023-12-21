Но есть нюанс: ЕС работает над 13-м и 14-м пакетами санкций против РФ, — СМИ

По словам европейских депутатов, разработка новых ограничений займет много времени, но проект вскоре будет представлен странам-участницам. В то же время фиксируется, что динамика введения ограничений действительно снизилась.

Европейский Союз уже занялся разработкой 13-го и 14-го пакета санкций против Российской Федерации за начатую в Украине войну. Об этом пишет The Moscow Times 21 декабря.

Начало работы над следующими ограничениями для России подтвердил депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски в комментарии российскому медиа "Известия". Он отметил, что разработка проекта займет очень много времени, однако его скоро представят всем странам-членам.

В Брюсселе также подтвердили, что готовы продолжать ужесточать санкции в отношении Москвы и произойдет это в ближайшее время.

"Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание", — заявил официальный представитель Еврокомиссии Дэниел Шеридан Ферри.

Евродепутат от Эстонии Яна Тоом заявила, что с большой вероятностью именно страны Балтии будут проявлять инициативу в этом вопросе, но, в то же время, санкционный инструмент якобы не бесконечен, и вероятнее всего скоро наступит предел.

Эти слова подтверждаются тем, что динамика принятия санкций сильно снизилась. На согласование 12-го пакета санкций у Европейского Союза ушло примерно полгода, в то время как первые 9 пакетов были приняты в период с марта по декабрь 2022-го года.

Дипломатический источник в Брюсселе в комментарии журналистам из медиа ТАСС заявил, что ЕС не собирается отменять принятые ограничения даже после того, как война в Украине закончится и будет подписано соглашение о мире.

Для введения или отмены санкций необходимо, чтобы это решение было принято единогласно. То есть, достаточно всего один голос "за" или "против" и тогда вопрос будет отложен на неограниченное время.

А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель допускали, что санкции все же можно будет снять, но для этого Москва должна будет заплатить Киеву за нанесенный ущерб.

Напомним, 18 декабря сообщалось, что Евросоюз официально ввел 12-й пакет санкций против России. По словам представителя ЕС Жозепа Борреля, новые ограничения должны стать очередным ударом по президенту РФ Владимиру Путину. Европа продолжит помогать Киеву.