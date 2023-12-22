Пенсии в Украине: что нужно сделать, чтобы не остаться без выплат

Для прохождения видеоидентификации нужно зайти на портал Пенсионного фонда, заполнить появившуюся форму и подать заявление на выплату.

Пенсионерам и льготникам в Украине упростили процедуру физической идентификации, которая стала обязательной с 2004 года. Теперь они могут проходить ее через видеоформат на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

В ведомстве отметили, что видеоидентификация осуществляется не ранее 10 рабочих и не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления на выплату. Для согласования времени и способа проведения видеоидентификации с заявителем свяжется работник Пенсионного фонда.

Как пройти видеоидентификацию в Пенсионном фонде

Записаться на видеоидентификацию можно через веб-портал Пенсионного фонда, следуя следующим шагам:

нужно зайти на портал;

нажать на вкладку "Идентификация в режиме видеоконференции" в верхней части экрана.

Впоследствии появится форма, в которой необходимо заполнить все обязательные поля, помеченные звездочкой:

ввести личные данные и данные документа, удостоверяющего личность;

указать адрес электронной почты и телефонный номер (для получения обратного контакта от специалистов Пенсионного фонда);

выбрать удобный способ проведения видеоидентификации через одно из предложенных приложений: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;

указать, есть ли потребность в переводе на жестовый язык или физическом сопровождении персонального помощника/ассистента.

Затем следует согласиться на передачу данных и нажать кнопку "Подать заявление".

Важно отметить, что заявление может подавать не только само лицо, претендующее на выплату. Речь идет, в частности, о:

малолетних или несовершеннолетних лицах;

недееспособных лицах;

лицах, дееспособность которых ограничена.

Вместо них заявление могут подавать:

родители;

усыновители;

родители-воспитатели;

приемные родители;

патронатные воспитатели;

опекуны;

попечители.

Напомним, 14 ноября сообщалось, как в правительстве планируют изменить нормативы и формат финансирования выплат. В Минсоцполитики предложили изменить концептуальный подход к утверждению социальной нормы твердого топлива для предоставления льгот и жилищных субсидий.