Пенсии в Украине: что нужно сделать, чтобы не остаться без выплат
Для прохождения видеоидентификации нужно зайти на портал Пенсионного фонда, заполнить появившуюся форму и подать заявление на выплату.
Пенсионерам и льготникам в Украине упростили процедуру физической идентификации, которая стала обязательной с 2004 года. Теперь они могут проходить ее через видеоформат на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщили в Минсоцполитики.
В ведомстве отметили, что видеоидентификация осуществляется не ранее 10 рабочих и не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления на выплату. Для согласования времени и способа проведения видеоидентификации с заявителем свяжется работник Пенсионного фонда.
Как пройти видеоидентификацию в Пенсионном фонде
Записаться на видеоидентификацию можно через веб-портал Пенсионного фонда, следуя следующим шагам:
- нужно зайти на портал;
- нажать на вкладку "Идентификация в режиме видеоконференции" в верхней части экрана.
Впоследствии появится форма, в которой необходимо заполнить все обязательные поля, помеченные звездочкой:
- ввести личные данные и данные документа, удостоверяющего личность;
- указать адрес электронной почты и телефонный номер (для получения обратного контакта от специалистов Пенсионного фонда);
- выбрать удобный способ проведения видеоидентификации через одно из предложенных приложений: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;
- указать, есть ли потребность в переводе на жестовый язык или физическом сопровождении персонального помощника/ассистента.
Затем следует согласиться на передачу данных и нажать кнопку "Подать заявление".
Важно отметить, что заявление может подавать не только само лицо, претендующее на выплату. Речь идет, в частности, о:
- малолетних или несовершеннолетних лицах;
- недееспособных лицах;
- лицах, дееспособность которых ограничена.
Вместо них заявление могут подавать:
- родители;
- усыновители;
- родители-воспитатели;
- приемные родители;
- патронатные воспитатели;
- опекуны;
- попечители.
Напомним, 14 ноября сообщалось, как в правительстве планируют изменить нормативы и формат финансирования выплат. В Минсоцполитики предложили изменить концептуальный подход к утверждению социальной нормы твердого топлива для предоставления льгот и жилищных субсидий.