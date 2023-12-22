Так было задумано: в НБУ объяснили, почему нет стабильности с курсом

Ситуация на валютном рынке активно меняется, но в Нацбанке утверждают, что контролируют все происходящие с курсом процессы.

В Национальном банке Украины были готовы к тому, что валюта начнет дорожать в конце года. Поэтому регулятор решился отпустить курс, сказал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

Он отметил, что в октябре и первой половине ноября на валютном рынке сложилась благоприятная ситуация, поскольку объемы чистого спроса со стороны бизнеса были на минимальном уровне за несколько месяцев. Это способствовало тому, что курс доллара снижался, а украинская гривна наоборот, укреплялась.

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"Ситуация начала разворачиваться со второй половины ноября, и в декабре чистый спрос продолжал расти. Мы отреагировали на эту ситуацию, увеличив продажу на рынке. Но, следуя задекларированным принципам, мы позволили гривне больше ослабляться", — рассказал он.

По словам Николайчука, в Нацбанке знали, что произойдет девальвация.

"Мы декларировали, что будем адекватно реагировать на ситуацию, и курс должен колебаться в обе стороны. Мы стараемся сглаживать эти колебания. В то же время позволяем курсу выступать определенным корректирующим механизмом как для валютного рынка, так и для макроэкономических процессов", — подчеркнул Сергей Николайчук.

Курс доллара 22 декабря

Национальный банк установил официальный курс доллара на уровне 37,59 гривны за доллар. В то же время в обменниках курсовые показатели сильно не изменились:

покупка – 38,03 гривны за доллар;

продажа – 38,20 гривны за доллар.

Тем временем в украинских банках 22 декабря доллар дорожает:

покупка – 37,60 гривны за доллар (+0,02);

продажа – 38,20 гривны за доллар (+0,10).

Добавим, что Нацбанк с конца июля 2022 года контролировал официальный курс национальной валюты на уровне 36,5686 грн по отношению к 1 доллару США.

Но со 2 октября 2023 года в Украине был внедрен гибкий обменный курс. Впрочем, ситуация на валютном рынке находится под контролем Национального банка. Так, регулятор компенсирует структурный дефицит валюты, поэтому курс время от времени будет колебаться — доллар будет и дорожать, и дешеветь.