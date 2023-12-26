В Украине дешевеют газ и бензин: как долго будут падать цены, — нардеп (видео)

По словам члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексея Устенко, цены на топливо будут продолжать снижаться еще ближайшие несколько недель, а дальше все будет зависеть о ситуации на мировом рынке.

В Украине снижаются цены на топливо, и такая тенденция может продолжиться в ближайшие недели. Об этом в эфире национального телемарафона 26 декабря рассказал Алексей Устенко, народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По данным ценового мониторинга рынка консалтинговой группы "А-95", за выходные средняя цена на бензин А-95 снизилась на 38 копеек за литр и составляет 51,44 грн. А-95 Премиум подешевел на 19 копеек за литр – средняя цена составляет 54-58 грн за литр. Дизельное топливо стоит 51,65 грн. По словам Устенко, цены на сжиженный газ раньше были выше из-за проблем на польской границе.

"Сжиженный газ был высоким в цене, потому что были определенные задержки на границе — часть сжиженного газа, которая застряла. Постепенно мы видим снижение цены. Оптовая цена за сжиженный газ составляет примерно 23 гривны за литр, 40-45 тысяч — за тонну. Сегодня на заправках мы видим, что цена понемногу снижается, и она составляет 29,5-31 гривну за литр", — отметил нардеп.

По словам Устенко, цена будет продолжать уменьшаться за счет того, что, что сейчас дешевая оптовая цена и постепенно тот ресурс, который был дорогим, будет распродаваться и вместо него будет более дешевое топливо, которое уже было закуплено. По его словам, такая же ситуация наблюдается и с бензином и дизельным топливом.

"Почти за год, наверное, это наименьшая цена на дизельное топливо. Оптовая цена составляет 41,-41,5 грн за литр на границе, например, с Румынией. Поэтому мы будем видеть также небольшое, но уменьшение цены на дизельное топливо и на бензин", – отметил Устенко.

Как долго будет дешеветь топливо

Устенко отметил, что дальнейшее поведение цен на топливо будет зависеть от общемировых новостей и ситуации на рынке. При этом горизонт планирования достаточно небольшой, потому что в Украине полностью изменилась логистика. Так, до начала полномасштабной войны в Украину в основном завозили дизельное топливо и сжиженный газ либо танкерами, либо по железной дороге. Однако на сегодня это в основном автомобильный транспорт. В меньшей степени — железнодорожный транспорт.

"Поэтому фактически то, что мы на сегодня имеем — это такая спотовая цена с прогнозированием на неделю-две. Понятно, что если цены будут увеличивать на мировом рынке, то они возрастут и в Украине. Но каких-то предусловий для увеличения цен на нефть на сегодня нет", — резюмировал Устенко.

Напомним, 22 декабря глава налогового парламентского комитета Даниил Гетманцев заявил, что в Украине все еще решают вопрос по поводу пересмотра акцизов на автогаз, чтобы унифицировать их с акцизами на бензин и дизельное топливо.

Напомним также, что с 1 июля 2023 года налоги на топливо в Украине вернулись на уровень до полномасштабного вторжения. Поэтому цены на АЗС стремительно поползли вверх.