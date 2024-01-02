Нефть уже дорожает: почему меняется цена в первые дни 2024 года

По информации агентства Reuters, средняя цена на нефть марки Brent в 2024 году будет колебаться в районе 82,56 доллара за баррель — это превышает ценовой показатель 2023 года.

Стоимость нефти подорожала в ходе первой сессии 2024 года, поскольку трейдеры опасаются перебоев с поставками на Ближнем Востоке после военно-морского столкновения в Красном море. Также рынок находится под влиянием праздничного периода, во время которого спрос на "черное золото" повышается. Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, по данным агентства, нефть марки Brent подорожала на 1,28 доллара, или на 1,7%, до 78,32 доллара за баррель по состоянию на утро 2 января. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) стоила 72,69 доллара за баррель, подорожав на 1,04 доллара, или на 1,5%.

Прогнозируется, что в 2024 году нефть марки Brent будет стоить в среднем 82,56 доллара — это немного выше среднего показателя, который был в 2023 (82,17 доллара). Ожидается, что спрос будет ограничен слабым глобальным ростом, хотя геополитическая напряженность еще может изменить ситуацию.

Также отмечается, что в Китае ожидания инвесторов относительно новых мер стимулирования выросли после того, как производственная активность в декабре сократилась третий месяц подряд. Стимулирование может повісить спрос на нефть.

Новые санкции против России: какие ограничения появились в 2024 году

В декабре этого года ЕС ввел 12-й пакет санкций против России, которые начали действовать с 1 января. Новые ограничения коснутся алмазов и бриллиантов, а также — поставок товаров двойного назначения, которые оккупанты используют в оборонной сфере. Например, литиевые батареи, электродвигатели, станки и так далее.

Кроме того, президент США Джо Байден 22 декабря подписал указ о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для военно-промышленного комплекса (ВПК) России.

Также Великобритания 14 декабря объявила о введении новых санкций против России. Так, страна будет мешать импорту российских алмазов, под запретом также оказались товары двойного назначения.

Напомним, как писали СМИ 27 декабря, РФ получает большие доходы от продажи нефти и газа. По данным российского Минфина, с января по ноябрь текущего года доходы федерального бюджета увеличились на 4,8% год к году — до 25,96 триллиона рублей.