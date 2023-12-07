"Злобные попытки угрожают демократическим процессам": Британия вводит новые санкции против РФ

В правительстве страны сообщили, что хакеры кибергруппы Star Blizzard по приказу ФСБ выборочно слили и усилили обнародование конфиденциальной информации британских политиков.

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Великобритания заявила о введении санкций против России из-за хакерских атак на британских политиков, депутатов, журналистов и других лиц в рамках попыток ФСБ "вмешаться в британскую политику". Об этом заявил вице-премьер-министр Великобритании Оливер Дауден, пишет The Guardian.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Камерон заявил, что "злобные попытки" России, "угрожающие демократическим процессам" в стране, разоблачены.

По его словам, хакерская атака была нацелена на членов парламента, государственных служащих, аналитические центры, журналистов и неправительственные организации.

"Эта группа, которой руководят офицеры ФСБ, также выборочно сливала и расширяла информацию, направленную на подрыв доверия к политике как в Великобритании, так и в государствах-единомышленниках", — добавил Дауден.

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Он добавил, что британское ведомство вызвало российского посла из-за деятельности ФСБ.

В то же время министр по вопросам Европы в правительстве Британии Лео Дочерти во время выступления в Палате общин сообщил, что группа, связанная с российской ФСБ, выборочно слила и усилила обнародование конфиденциальной информации.

Он сообщил, что подразделение в ФСБ России участвовало в ряде операций по кибершпионажу, направленных против Соединенного Королевства.

Также известно, что данные "слила" кибергруппа Star Blizzard, которая по оценкам Национального центра кибербезопасности, почти наверняка подчиняется Центру 18 ФСБ РФ, а также ответственна за ряд злонамеренных действий, направленных против британских парламентариев от многих партий.

"С помощью этих средств группа выборочно сливала и расширяла обнародование конфиденциальной информации для достижения целей противостояния России", — сказал он.

Ранее британские депутаты жаловались на то, что стали мишенью хакеров, а лейборист Бен Брэдшоу заявил в 2019 году, что, по его мнению, он подвергся вмешательству со стороны России. В 2017 году российское правительство также подозревали в причастности к кибератаке на парламент, в результате которой были взломаны десятки электронных учетных записей, принадлежавших депутатам и коллегам.

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Дэвид Кэмерон — о хакерской атаке ФСБ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время своего пребывания в Вашингтоне должен дать пресс-конференцию вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Кэмерон, бывший премьер-министр Великобритании, выступил с заявлением относительно обвинений правительства Великобритании в хакерских действиях России.

"Попытки России вмешаться в политику Великобритании являются абсолютно неприемлемыми и направлены на угрозу нашим демократическим процессам. Несмотря на их неоднократные усилия, они потерпели неудачу", — сказал он.

Кэмерон также отметил, что санкции и вызов российского посла — это разоблачение и противодействие "злостным попыткам влияния".

"Мы проливаем свет на еще один пример того, как Россия решает действовать на мировой арене. Мы будем продолжать сотрудничать с нашими союзниками, чтобы разоблачить скрытую киберактивность России и привлечь Россию к ответственности за ее действия", — заявил Кэмерон.

Ранее Фокус сообщал, что российские и китайские мошенники создали программное обеспечение, которое проникло на компьютеры одного из сверхопасных атомных комплексов Великобритании.

Между тем осенью 2023 года американские спецслужбы сообщили, что Китай планирует наращивать количество ядерных боеголовок. В планах главы КНР Си Цзиньпина, в течение ближайшего десятилетия создать несколько десятков атомных бомб.