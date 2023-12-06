Британия объявила о новых санкциях против экспортеров военного оборудования в РФ

В правительстве Британии рассказали, что ограничения коснулись, в том числе, организатора VIP-авиаперевозок, поставщиков электронных компонентов и производителя моторных лодок.

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Правительство Великобритании объявило о введении новых санкций против лиц и групп, которые обеспечивают и финансируют российскую армию и военную промышленность. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Под недавними британскими санкциями оказались организации из различных стран, включая Беларусь, Китай, Сербию, Турцию, ОАЭ и Узбекистан. Среди них — белорусское предприятие "Конструкторское бюро "Дисплей", которое связывают с разработкой военных технологий для белорусского правительства и поддержкой конфликта между Россией и Украиной. Также попала под санкции сербская компания AVIO CHEM, осуществлявшая поставки авиационных деталей и аксессуаров в российские предприятия. Узбекская компания MVIZION, являвшаяся посредником при импорте деталей в Россию, также подверглась ограничениям. И, наконец, турецкая компания Smart Trading Limited, участвовавшая в поставках западной электроники в Россию, также попала в число санкционированных компаний.

Также были подвергнуты санкциям три китайские компании: Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co, Limited и Xinghua Co., Limited. Эти компании занимаются поставками товаров, которые имеют стратегическое значение для военных усилий России и подпадают под санкционные ограничения.

Также Британия включила в свой санкционный список 31 физическое и юридическое лицо из РФ, которые связаны с разработкой и производством беспилотников и частей ракет, а также импортом и поставкой ключевых электронных компонентов.

Полный выпуск разговора с Михаилом Самусем вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что РФ хочет обойти санкции Запада. Дочь Путина будет расширять влияние Кремля в Африке.