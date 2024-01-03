Ни доходов, ни армии. Что не так с идеей освободить от мобилизации в обмен на налоги

В Украине сейчас существует бронирование сотрудников критически важных предприятий и организаций, перечень которых утверждает Кабмин. Но в Офисе Президента рассматривают возможность увеличить круг забронированных военнообязанных, расширить бронирование на тех, у кого высокий официальный доход и, соответственно, немалая сумма уплаченного ежемесячно НДФЛ.

В Офисе Президента рассматривают новую идею освобождения военнообязанных от мобилизации через бронирование, а основанием для этого может быть уровень официальной зарплаты и уплаченного ежемесячно налога на доходы физлиц (НДФЛ). В частности, речь идет о том, что от мобилизации будут забронировать, если лицо получает определенную сумму НДФЛ в месяц. Например, критерием может быть сумма 6 тыс грн. Это означает примерно 33,4 тыс грн. ежемесячной зарплаты. Также рассматривают вариант установления минимально необходимого порога зарплаты для получения основания для бронирования в размере 35 тыс грн. Другим вариантом может быть бронирование работников, за которых работодатель платит примерно 14,5 тыс грн ЕСВ (соответствует уровню зарплаты 66 тыс грн). Фокус опросил экспертов по поводу целесообразности и экономических оснований вводить подобные изменения процедуры бронирования от мобилизации.

Сомнительная эффективность: будет ли экономический результат в случае бронирования по уровню налогов

Алексей Геращенко, экономист, преподаватель финансов в kmbs, объясняет: нельзя рассматривать экономические отношения, как исчерпывающие, и пытаться свести все к ним. Ведь в данном случае речь идет не об экономической выгоде, а об обороне страны. И если свести и здесь все к вопросу денег, то это будет означать, что, кроме денег, в обществе фактически нет других смыслов. Кроме того, экономический смысл предложения бронировать налогоплательщиков — довольно слабый, считает эксперт.

"Если представить, что миллион мужчин с теневыми доходами задекларирует такой доход, как предлагается (около 35 тысяч гривен в месяц), то речь пойдет о дополнительных бюджетных доходах на уровне около 150 миллиардов гривен в год. А дефицит нашего бюджета составляет 1,6 триллиона гривен. То есть мы решаем проблему финансирования дефицита меньше, чем на 10% (соответственно не решаем), раскалываем общество (что дальше? голосование только тех, кто имеет доход выше определенного уровня?), деля его на классы с разными правами, пропагандируем платное легализованное уклонение от мобилизации (временно платишь налоги на высшем уровне и тем покупаешь индульгенцию). Люди при уплате этих налогов будут воспринимать их не как легализацию доходов, а как плату за определенные привилегии, которые вдруг превратились в рыночный товар. В сухом остатке имеем вульгарную деструктивную идею, которая, кроме того, не решает никаких экономических задач", — считает Алексей Геращенко.

Эксперты говорят: перекрыть дефицит госбюжета налогами забронированных невозможно Фото: УНИАН

Тем временем, по мнению Павла Кухты, экс-и.о. министра экономики, руководителя по политическим вопросам Киевской школы экономики, бронирование по уплаченным налогам надо вводить вместе с демобилизацией, а делать это надо срочно.

"Поскольку на эмоциях войну мы можем только проиграть — бронирование по уплаченным налогам однозначно надо вводить. Считаю, что это хорошая попытка наладить новые цивилизованные нормы существования общества, когда мы заходим в третий год войны. Война на истощение — это война экономик, и мерой эффективности в ней является уровень доходов, который человек создает для государства. Выдергивая из экономики высокопроизводительные кадры и отправляя их на низкие армейские должности, мы подрываем собственную обороноспособность", — написал Павел Кухта на своей странице в Фейсбук.

Некоторые эксперты называют предложение ОПУ бронировать по налогам вульгарным и деструктивным, не решающим никаких экономических задач

Но с мнением о целесообразности установить критерием для бронирования именно сумму налогов не согласен Владимир Дубровский, старший экономист CASE Ukraine. Он уверен, что если говорить о бронировании тех, у кого высокий доход, то надо обращать внимание не только на уплаченные налоги, но и на то, какую долю ВВП создает определенное лицо.

"Те же айтишники могут платить меньшие налоги, но выдавать весомую долю ВВП. То же самое с ФОПами. ФОПы и создают долю ВВП, и имеют работников, которых обеспечивают работой и за которых тоже платят налоги. И если просто человек, который работает, идет в армию, теряется одно рабочее место, если ФЛП забирают, теряется несколько рабочих мест и немалый кусок ВВП. Если моральный выбор делать в пользу такой схемы, то в нее надо внести ФЛП и работников ІТ-отрасли", — считает эксперт.

Эксперты указывают на целесообразность бронировать тех, кто работает на победу, усиливает обороноспособность Фото: The New York Times

По его мнению, дополнительная мобилизация — это однозначно негативное влияние на ВВП страны, и бюджетные доходы в виде налогов важны, но закрыть бюджетный дефицит теми, кто в конце концов, благодаря введению бронирования по налоговому критерию, "отбелится" (покажет свой доход), невозможно.

Путь к социальному взрыву: почему предложения расширить круг забронированных не помогут Украине

Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко говорит: в Украине сегодня до 95% населения получают зарплату меньше 30 тыс грн. По сути, останутся незащищенными бедные слои населения, что может привести к социальным взрывам в обществе. "Здесь нет экономики, как считают разработчики этого проекта. И не может быть, потому что в Украине 2 года идет война, и найти дополнительные средства в экономике предприятий невозможно. Обратить внимание лучше на местные бюджеты, где запланировали в 2023 году построить 15 стадионов, или строительство дорог в прифронтовых территориях, или на таможню, где миллиарды проходят мимо государственного бюджета", — уверен Попенко.

Эксперты советуют власти искать средства для госбюджета на таможне, а не создавать очередные проблемы разделением общества на богатых и бедных

Владимир Дубровский тоже указывает на то, что в вопросе бронирования по налоговому критерию есть противоречие между эффективностью и справедливостью. "Ведь если говорить об экономической эффективности, в рыночной экономике человек, который зарабатывает больше и, соответственно, платит больше налогов, ценнее для общества. Эффективно будет таких людей все же скрывать от мобилизации. Но если говорить с точки зрения рядового человека, который говорит "Почему богатых не брать в армию, а бедных посылать на смерть?", то такая точка зрения имеет право на существование. Возникает вопрос морального выбора, непростой и неочевидный. Не существует экспертного критерия для выбора между эффективностью и справедливостью", — говорит Владимир Дубровский. И добавляет: нельзя только с экономической точки зрения анализировать вопрос бронирования от мобилизации по уровню дохода или налогов, ведь это воспринимается обществом, как несправедливость .

Бронировать нужно по критерию профессии, а не по критерию налогов, говорят эксперты Фото: Укрэнерго

Политолог Виктор Таран убежден: идея бронирования по налоговому критерию — крайне вредна и может привести к социальному взрыву. По его мнению, на бронь заслуживают те люди, которые своим трудом приближают победу, и это работники или инфраструктурных предприятий, или оборонных заводов, или чиновники определенных категорий или полиция, то есть лица, осуществляющие функции государства и по сути государство сохраняют.

Эксперты говорят: надо пересмотреть нормы бронирования, которые существуют, чтобы сделать процедуру более четкой и прозрачной и выделить несколько конкретных профессий, которые имеют право на бронь

"Извините, а где здесь об обороноспособности? У нас как эти налоги что-то изменят? У нас изменилась военная доктрина и мы создаем наемную армию и объявляем по миру набор наемников? Такого нет. Соответственно, мы говорим о мобилизации, об обязанности всех защищать страну независимо от имущественного положения или налогов. И это тот общественный договор, в котором мы должны двигаться. А как только что-то подобное озвученным предложениям о бронировании по налоговому критерию примут, то нас сразу уничтожат информационно. Придумать такую идею мог или дурак, который не учил историю, или просто враг. Люди, которые такое предлагают, ведут ситуацию к социальному взрыву", — отметил Виктор Таран в разговоре с Фокусом. Он уверен: уже сейчас надо пересмотреть нормы бронирования, которые существуют, чтобы сделать процедуру более четкой и прозрачной и выделить несколько конкретных профессий, которые имеют право на бронь, тогда как денежные критерии в вопросе мобилизации — вредны и могут лишь спровоцировать катастрофу.