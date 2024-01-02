Правила бронирования военнообязанных в Украине могут изменить: рассматривают три варианта

В Офисе президента рассматривают три варианта бронирования военнообязанных, пишут журналисты. В частности, оно возможно через синхронизацию госреестров.

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Во время усиления мобилизации в Украине могут измениться и правила бронирования военнообязанных. Критерием для этого может стать уплата налогов с официальной зарплаты или доходов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники в Офисе президента.

После появления в Верховной Раде законопроекта о совершенствовании мобилизации Офис президента, правительство и народные депутаты рассматривают существенное обновление механизма бронирования.

Сейчас эта опция доступна только работникам предприятий, имеющих статус "критически важных". Новый (или дополнительный) критерий, который сейчас рассматривается, — объем уплаченных в бюджет налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) с официальной зарплаты или дохода.

Бронирование возможно через синхронизацию госреестров. Если военнообязанный платит НДФЛ в нужном объеме, в системе "Оберіг" генерируется QR-код о бронировании. Он действует 45 дней.

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Три варианта бронирования, которые будут рассматривать

Если физлица платят минимально определенную сумму НДФЛ в месяц. На совещании звучал порог 6000 гривен. Это означает около 33 400 гривен оклада. Еще 22% от размера оклада должен уплатить работодатель как единый социальный взнос;

порог официальной зарплаты (оклад) от 35 000 гривен почти соответствует первому варианту;

работник, за которого работодатель платит около 14 500 гривен ЕСВ (соответствует окладу 66 000 гривен).

Похожий принцип может быть распространен и на физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Тем временем стало известно, что Верховная Рада не будет выносить на рассмотрение законопроект о мобилизации в оригинальном варианте. Над документом еще будут работать.

Как Фокус писал ранее, в парламенте должна начать работу большая межведомственная рабочая группа, которая наработает компромиссный вариант законопроекта, в частности, с учетом замечаний уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Документ в нынешнем виде выносить в парламент на голосование не будут.