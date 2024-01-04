Автомобили, украшения, деликатесы, туризм: готовы ли украинцы к ограничениям во время войны

Относительно жизни в условиях войны существуют два полярных мнения. В то время, как одни говорят о необходимости во всем себя ограничивать, другие уверены, что должны жить "на полную" несмотря на военное положение и обстрелы. На чьей стороне экономисты и почему они считают, что государство не должно ограничивать потребителя в его желании покупать товары и платить за услуги?

Недавнее исследование Рейтинга попыталось выяснить, мнение общества относительно того, насколько уместно сейчас жить полноценной жизнью и ни в чем себе не отказывать. Респондентов спросили, какое выражение им ближе — "во время войны нужно существенно себя ограничивать в развлечениях и покупках" или "нужно пытаться жить полноценной жизнью".

Об этом пишет Фокус в материале "Покупать все или ограничивать себя: какой выбор приходится делать украинцам во время войны".

Ограничивать себя или нет: что говорят результаты недавнего опроса

Сторонников ограничений (60%) оказалось почти вдвое больше, чем тех, кто хотел бы жить как всегда (36%). Интересно, что эта пропорция почти не изменилась с июня 2022-го, когда ответы распределились в соотношении 59% на 36%.

Респонденты разделились по возрасту и доходам: вполне ожидаемо младшие и обеспеченные значительно больше хотят жить полноценной жизнью, чем старшие и более бедные. В зависимости от региона, возраста, типа поселения и дохода более склонными к ограничениям оказались жители западной Украины (65%), граждане в возрасте 51+ (65%), жители сел (62%) и малообеспеченные (69%). При этом значительно меньше желающих себя ограничивать оказалось среди жителей Киева (53%), молодых людей 18-35 лет (50%), жителей городов (59%) и обеспеченных (51%).

По результатам опроса сторонников ограничений (60%) оказалось почти вдвое больше, чем тех, кто хотел бы жить как всегда (36%)

Однако эксперты не считают, что такие результаты свидетельствуют о большей патриотичности малообеспеченных или, например, граждан в возрасте 51+. Скорее всего, некоторые говорили неправду, потому что не все же могут и хотят признаться, что не готовы ничем поступиться даже во время войны. К тому же, например, у малообеспеченных просто нет денег на "лишние" покупки и развлечения, и патриотизм здесь вообще ни при чем.

Радоваться жизни или ограничивать себя во всем: соответствуют ли результаты реальной ситуации

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что результаты этого исследования не отражают фактического положения вещей. По его мнению, проблема сегодняшнего украинского общества заключается в том, что на словах каждый за всеобщую мобилизацию и сокращение потребления, но лишь до тех пор, пока дело не коснулось лично его.

Аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ уверен: ответы респондентов исследования больше соответствуют не реальности, а стереотипам поведения и старым ментальным кодам, которые заложены во многих еще со времен СССР. "Если человек считает, что сейчас в экономике можно применять методы, которые работали в период Второй мировой войны — во всем себя ограничивать, вводить карточки и т.д. — можно сказать, что ментально он все еще находится в том периоде", — отметил эксперт в беседе с Фокусом.

Военная реальность для разных слоев населения может отличаться радикально Фото: коллаж Фокус

Во-первых, объясняет аналитик, даже 80 лет назад жесткие ограничения вводили далеко не все страны, задействованные в войне. В основном ограничения касались ресурсов, востребованных военной промышленностью, но кафе и рестораны никто не закрывал.

Во-вторых, если в период Второй мировой войны большая часть ВВП формировалась промышленностью, которую можно было перевести на военные рельсы, то сейчас более 60% украинского ВВП формирует третичный сектор экономики — торговля и сфера услуг. А этот сектор перевести на военные рельсы невозможно.

"Вопрос не в том, будет потребитель покупать новые вещи или нет, — говорит Алексей Кущ, — Поведенческая экономика говорит о том, что поведение каждого потребителя эгоистично: прежде всего он хочет получить наилучшее качество за доступные для него деньги. Роль государства в этом — не ограничивать желание потребителя, не призывать его донатить вместо того, чтобы покупать товары, а создавать финансовые инструменты для роста экономики в существующих условиях. Прежде всего — это дополнительные налоги на предметы роскоши".

Эксперт приводит конкретный пример: если человек хочет купить айфон, не надо ему мешать и рассказывать, на что было бы лучше потратить эти деньги. Хочет — пусть покупает, но при этом заплатит налог на уровне 100% стоимости айфона. А полученные средства пойдут на оборонный бюджет.

Напомним, глава Минфина Сергей Марченко призвал украинцев изменить свои привычки и уменьшить потребление импортных товаров.

Как ранее писал Фокус, по данным НБУ, высокие бюджетные расходы на армию, социальную поддержку и проекты восстановления поврежденной инфраструктуры способствуют оживлению экономики в Украине.