Айфоны, машины и техника: украинцам нужно уменьшить потребление импортных товаров, — министр

По словам главы Минфина Сергея Марченко, если общество не изменит своих привычек, тогда все столкнутся с глобальными последствиями в ближайшие несколько лет.

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Украинское правительство работает над тем, чтобы закрыть все финансовые потребности страны, однако с каждым разом привлекать помощь партнеров становится все сложнее. Министр финансов Сергей Марченко во время дискуссионной панели "2024: вызовы и перспективы" рассказал, чего ожидать и к чему готовиться, передает LB.ua.

По его словам, если 2024 год удастся закрыть, то на счет 2025-го возникают некоторые вопросы. Гражданам критически важно уменьшить потребление импортных товаров.

"Деньги будут. Достаточно ли их будет — уже достаточно риторический вопрос. Сколько бы ни было средств, их всегда недостаточно, учитывая, что основная статья бюджета не подлежит какому-либо прогнозированию и контролю. В базовых условиях планирования бюджета есть надежда, что будут средства для того, чтобы профинансировать все потребности, которые мы себе предусмотрели. Сможем ли мы профинансировать больше — очень сомневаюсь", — говорит Сергей Марченко.

Если рассматривать вопрос со стороны договоренностей, которые существуют, что здесь есть больше оптимизма, нежели пессимизма, ведь все усилия должны принести положительный результат.

Финансирование Украины: новые условия

Отдельно министр заявил, что начали меняться тренды и отношение к войне в Украине, поэтому для прохождения 2024-го года пришлось приложить немало сил. Вариант "А", над которым работает правительство, предусматривает поддержку от партнеров в полном объеме. Если это все будет выполнено, тогда потребности бюджета будут закрыты, в том числе и военные.

"Ни для кого не секрет, что военный бюджет нашего врага — 120 миллиардов долларов. Наш военный бюджет — 40 миллиардов долларов. Как-то эти уравнения надо выровнять. И выравнивание пока происходит частично путем помощи наших партнеров. Но надо понимать: если война будет дольше — я говорю сейчас 25+, — сценарий будет предусматривать в том числе необходимость адаптации к новым условиям", — продолжает Сергей Марченко.

Новые условия, о которых говорит министр, являются переведением страны на военные рельсы. Следующий год будет точно отличаться от предыдущего, ведь Украина не возобновляет, а строит собственные военные возможности. Есть средства для того, чтобы дать развитие различным индустриям, среди которых и производство БПЛА. Это происходит сейчас и будет усилено в будущем с дополнительным ресурсом. Если это можно считать переходом на военные рельсы, говорит Сергей Марченко, то это они и есть.

Такой сценарий неизбежен, если не ограничить потребление импортных товаров. Общество могут ожидать сильные изменения.

"Скажу как министр финансов, что военные рельсы — это не только о военной индустрии, это и о понимании общества, что у нас война. К сожалению, пока мы живем в достаточно специфической реальности, когда у нас все хорошо, есть стабильность макроэкономическая, курсовая. Но эта реальность будет нуждаться в коррекции, если мы хотим перейти на военные рельсы. Это ограничение общественного потребления. Нам нужно уменьшить его в несколько раз, потому что мы потребляем в основном импортные товары и услуги, это определяет наш экономический потенциал", — говорит министр.

Это пока что потенциальный сценарий и общество к нему не готово, говорится в сообщении. Могут быть и другие налоговые и расходные режимы. Думая про 2025-й год нужно закладывать соответствующие сценарии.

Финансирование Украины: что может измениться

Министр финансов также рассказал, что поскольку вопрос достаточно щекотливый, то обсуждается в непубличной плоскости. У него был непростой разговор с командой миссии МВФ в апреле, где был задан вопрос о том, почему гривна продолжает укрепляться.

"Кому это нужно? Конечно, у меня собственный интерес как министра финансов. Проще, когда гривна девальвирует — у меня тогда балансы лучше сходятся. Мне лучше, когда у нас инфляция больше. Но с точки зрения экономических интересов и перспектив будущего это нормальная, правильная и логичная политика. А с точки зрения нынешних интересов граждан, конечно, курс стабильный и высокая покупательная способность — это дорогие иномарки. И это 31 миллиард долларов торгового дефицита за 10 месяцев", — заявил Сергей Марченко.

Условно говоря, продолжает министр финансов, было привлечено 40 миллиардов долларов внешней помощи и здесь эти деньги вернулись в экономики тех стран. Производится оружие, амуниция и так далее, но с другой стороны производятся айфоны, автомобили, техника и одежда.

В связи с этим украинцам необходимо изменить свое поведение потребления, ведь при ином сценарии всех ждут крайне печальные последствия.

"Когда я об этом говорю, мне говорят, что я включаю фискальное доминирование и пытаюсь посягнуть на целостность и независимость НБУ. Но эти вещи надо пересмотреть. Такая политика не является долговременной. Если мы не сделаем выводы, экономика сделает их самостоятельно. Как правило, достаточно быстро и болезненно", — подытожил министр финансов.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что в Минфине объяснили, почему важна финансовая поддержка от Запада. По словам Сергея Марченко, без финансовой поддержки со стороны западных стран в Украине разгорится экономический кризис, но нестабильность, в таком случае, грозит и странам Евросоюза.