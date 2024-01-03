ЕС ввел санкции против российской группы алмазодобывающих компаний "Алроса"

В Совете ЕС отметили, что "Алроса" — это крупнейшая алмазодобывающая компания в мире. Она приносит существенный доход правительству России.

Совет Европейского Союза 3 января 2024 года ввел дополнительные санкции в отношении российской группы компаний "Алроса" и ее гендиректора Павла Маринычева. Об этом сказано на официальном сайте ведомства.

В ЕС отметили, что "Алроса" — это крупнейшая алмазодобывающая компания в мире, принадлежащая российскому государству. На нее приходится более 90% всей добычи алмазов в России. Она приносит существенный доход правительству России, и является важной частью экономики страны-агрессора.

Сообщается, что это решение дополняет запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций, принятый Евросоюзом 18 декабря 2023 года.

"Запрет на ввоз российских алмазов является частью усилий "Большой семерки" по разработке координируемого на международном уровне запрета на алмазы, который направлен ​​на то, чтобы лишить Россию этого важного источника дохода", — сказано в сообщении.

В Совете ЕС заявили, что в общей сложности санкции теперь распространяются на 1 950 физических и юридических лиц.

"В соответствии с запретом на [российские] алмазы, который мы ввели с помощью 12-го пакета санкций, сегодня ЕС включает в список "Алросу", крупнейшую алмазодобывающую компанию в мире, и ее генерального директора", — написал глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель в X (ранее Twitter).

Жозеп Боррель о санкциях против Алроса Фото: Скриншот

Кто такой Павел Маринычев

Как сообщает портал "Война и санкции", Павел Маринычев — это генеральный директор АО "АЛМАЗЫ АНАБАРА" — совладельца АК "АЛРОСА". Группа осуществляет коммерческую деятельность в отраслях, имеющих стратегическое значение для правительства РФ и обеспечивающих высокую доходную часть бюджета для страны-агрессора.

Ранее СМИ сообщали, что "друзья" президента РФ Владимира Путина в 2023 году обогатились на $50 млрд. Свое состояние в прошлом году увеличили совладельцы Альфа-Банка Михаил Фридман и Петр Авен. В список вошел и Роман Абрамович, который недавно проиграл суд об отмене санкций. Рейтинг самых богатых россиян в 2023 году возглавил владелец "Норникеля" Владимир Потанин.