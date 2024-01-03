ЕС ввел санкции против российской группы алмазодобывающих компаний "Алроса"
В Совете ЕС отметили, что "Алроса" — это крупнейшая алмазодобывающая компания в мире. Она приносит существенный доход правительству России.
Совет Европейского Союза 3 января 2024 года ввел дополнительные санкции в отношении российской группы компаний "Алроса" и ее гендиректора Павла Маринычева. Об этом сказано на официальном сайте ведомства.
В ЕС отметили, что "Алроса" — это крупнейшая алмазодобывающая компания в мире, принадлежащая российскому государству. На нее приходится более 90% всей добычи алмазов в России. Она приносит существенный доход правительству России, и является важной частью экономики страны-агрессора.
Сообщается, что это решение дополняет запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций, принятый Евросоюзом 18 декабря 2023 года.
"Запрет на ввоз российских алмазов является частью усилий "Большой семерки" по разработке координируемого на международном уровне запрета на алмазы, который направлен на то, чтобы лишить Россию этого важного источника дохода", — сказано в сообщении.
В Совете ЕС заявили, что в общей сложности санкции теперь распространяются на 1 950 физических и юридических лиц.
"В соответствии с запретом на [российские] алмазы, который мы ввели с помощью 12-го пакета санкций, сегодня ЕС включает в список "Алросу", крупнейшую алмазодобывающую компанию в мире, и ее генерального директора", — написал глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель в X (ранее Twitter).
Кто такой Павел Маринычев
Как сообщает портал "Война и санкции", Павел Маринычев — это генеральный директор АО "АЛМАЗЫ АНАБАРА" — совладельца АК "АЛРОСА". Группа осуществляет коммерческую деятельность в отраслях, имеющих стратегическое значение для правительства РФ и обеспечивающих высокую доходную часть бюджета для страны-агрессора.
Ранее СМИ сообщали, что "друзья" президента РФ Владимира Путина в 2023 году обогатились на $50 млрд. Свое состояние в прошлом году увеличили совладельцы Альфа-Банка Михаил Фридман и Петр Авен. В список вошел и Роман Абрамович, который недавно проиграл суд об отмене санкций. Рейтинг самых богатых россиян в 2023 году возглавил владелец "Норникеля" Владимир Потанин.