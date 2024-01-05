Экспорт потерян: в Минэкономики рассказали, как Украина может преодолеть кризис

По данным профильного ведомства, в 2023 году поступления от экспорта были самыми низкими за последнее десятилетие из-за проблем с логистикой.

Украинский экспорт товаров по итогам 2023 года в стоимостном измерении упал на 18,7% — до 35,8 миллиарда долларов. В то же время физические показатели объема экспорта были на уровне почти в 100 миллионов тонн, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В ведомстве отметили, что поступления от экспорта в прошлом году были одними из самых низких за последнее десятилетие. Ухудшение показателей в Минэкономике связывают с проблемами в логистике и добавляют, что пытаются разрешить этот вопрос уже сейчас.

"Запустили альтернативный коридор в Черном море, развиваем речные перевозки на Дунае, продолжаются переговоры с польской стороной по разблокированию границы. Благодаря этому в декабре – впервые за второе полугодие мы экспортировали более чем на 3 миллиарда долларов. Также в декабре мы впервые с марта экспортировали более 10 миллиона тонн", — рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

По данным ведомства, в 2023 год морем Украина вывезла почти на 1 миллиона тонн грузов больше, чем по итогам 2022-го. Также морскими путями происходит экспорт и других товаров, например метала. После запуска альтернативного морского коридора вырос экспорт изделий этой группы. При этом экспорт автомобильным транспортом и дальше сокращается. Главная причина — польское блокирование границ.

В отличие от экспорта, импорт в денежном измерении в прошлом году вырос и составил 62,2 миллиарда долларов. Больше всего Украина завозила топливо на 7,8 миллиарда долларов, лекарственные средства на 1,7 миллиарда, БПЛА на 681 миллион долларов. А еще в страну активно завозили автомобили, удобрения и средства защиты растений.

Также, как отмечается, в 2023 году в Украине фиксировался спад в торговле товарами. По итогам года дефицит составил 26,4 миллиарда долларов. Его спровоцировали два ключевых фактора — проблемы в логистике и потребности обороны.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что в НБУ подсчитали, какие убытки несет Украина из-за забастовки польских перевозчиков.