Сладкое для всех: Украина приближается к рекорду по экспорту сахара за рубеж

В первый месяц осени украинские компании экспортировали за границу 25 тысяч тонн сахара, а в рамках нового сезона — почти рекордные 427 тысяч тонн.

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Объемы экспорта сахара из Украины стали одними из самых больших за всю историю. Об этом сообщает издание Share UA Potential, ссылаясь на данные таможенной статистики. И это при том, что почти четыре месяца экспорт был практически запрещен (кроме поставок в Румынию).

Так, в сентябре украинские компании отправили за границу 25 тысяч тонн сахара. С начала сезона (с октября 2022 года) уровень экспорта этого продукта достиг уровня в 427 тысяч тонн.

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Такая экспортная активность, как считают журналисты, стала возможна по нескольким причинам. Так, Украина сохранила запасы сахара еще с сезона 2022/2023. Сыграли на руку украинским фермерам и высокие мировые цены на сахар в течение всего сезона, а также запрет на экспорт сахара, который продолжался с 5 июня по 15 сентября этого года.

Показатели экспорта сахара из Украины были выше только в период с 2016 по 2018 годы. Тогда Украина экспортировала:

в 2016 году – 465 тонн;

в 2017 году — 599 тонн;

в 2018 году — 585 тонн.

При этом, как отмечается, в 2023 году украинские фермеры существенно увеличили посевные площади сахарной свеклы. Сбор сахарной свеклы еще продолжается.

"По прогнозам, общий урожай свеклы в Украине в 2023 году будет составлять около 11,8-12 миллиона тонн. Больше было только в 2018 году. А производство сахара будет на уровне 1,6 миллиона тонн", – сказано в сообщении.

При этом в новом сезоне Украина сможет отдать на экспорт около 650 тысяч тонн сахара.

Почему экспорт сахара был под запретом

Правительство запрещало вывозить сладкий продукт на зарубежные рынки из-за опасений, что на внутреннем рынке возникнет дефицит. Соответствующий запрет действовал с 5 июня по 15 сентября 2023 года.

Запрет был снят после того, как появился потенциал для экспорта на фоне уменьшения внутреннего рынка и большого количество беженцев, покинувших Украину из-за войны. Поэтому с сентября украинским экспортерам сахара дали квоту на вывоз из Украины 20 тысяч тонн продукции.

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При этом недостаточный спрос на сахар среди потребителей удержит производителей от чрезмерного повышения цен. По прогнозу производителей, сахар может подорожать как минимум на 20%, то есть ценник вырастет примерно на 7 гривен.

Напомним, что кроме сахара Украина в 2023 году активно экспортирует за границу мясо птицы. Главными покупателями украинского мяса являются:

Нидерланды;

Саудовская Аравия;

Словакия.

Еще Фокус писал, сколько денег тратят на продукты украинцы, а сколько — жители Евросоюза и США.