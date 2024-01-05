Отопление в Европе: как страны ЕС обходятся без российского газа зимой

Газохранилища европейских стран остаются заполненными необходимым количеством ресурса. Так, в конце декабря уровень заполненности снизился всего до 86,5%, по сравнению с пиком в 99,6% в ноябре.

Страны Европейского Союза не используют весь накопленный газ для отопительного сезона 2023/2024 из-за довольно теплой зимы. Поэтому запасы "голубого топлива", скорее всего, останутся на рекордно высоком уровне, пишет агентство Reuters.

Так, по информации Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы в Европейском Союзе и Великобритании в последний день 2023 года были на уровне 996 тераватт-часов (ТВтч), что является сезонным рекордом. Тем временем в Северо-Западной Европе, основной зоне потребления, в последние три месяца 2023 года температура была намного выше, чем обычно, поэтому спрос на отопление и использование газа сильно снизился.

Например, как сказано в публикации, с октября по декабрь температура в немецком Франкфурте превышала средний показатель на 2,3 градуса. А в лондонском аэропорту Хитроу в последние три месяца 2023 года температура воздуха была на 1,1 градуса выше средней сезонной.

"В декабре по всему региону температура была особенно мягкой, что привело к очень небольшому сокращению запасов в течение месяца", — пишут журналисты.

Поэтому на конец декабря в газохранилищах Европы все еще было 86,5% от накопленного перед стартом отопительного сезона газа, по сравнению с пиком в 99,6% в ноябре. Отмечается, что это второй по величине показатель за всю историю и на 15 процентных пунктов выше, чем средний сезонный показатель за десять лет. Как говорится в публикации, вряд ли страны Евросоюза израсходуют все запасы газа до конца зимы.

"Фактически, хранилища в ЕС и Великобритании, вероятно, закончат зиму заполненными почти на 54%, с вероятным диапазоном от 42% до 69%", — сказано в материале.

Сколько газа накопила Украина

В сентябре 2023 года глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил, что отопительный сезон 2023/2024 Украина пройдет с помощью газа собственной добычи, то есть покупать ресурс за границей государство не будет. Это возможно, поскольку в 2023 году в Украине сделали рекордное количество новых скважин. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду Украина накопила свыше 15 миллиардов кубометров газа.

"Этой цифры достаточно для того, чтобы пройти зиму", — сказал Чернышев.

Тем временем фьючерсы на "голубое топливо" в США в первые дни января нового года рухнули почти на 35%, а фьючерсы в Европе упали до самого низкого уровня почти за пять месяцев — 340 долларов за тысячу кубометров. Все из-за аномально теплой погоды которая, как прогнозируется, продержится на континенте еще несколько недель.