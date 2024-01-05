Польские фермеры будут блокировать пункт "Медика — Шегини" до 3 февраля, — СМИ (видео)

По словам журналистов, сейчас пограничная служба может пропускать только один автомобиль на 3 часа, хотя ранее там могли проходить более 500 транспортных средств каждый день.

Польские фермеры продолжают блокировать пункт пропуска "Медика — Шегини" до 3 февраля. Об этом сообщает телеканал "Еспресо".

По словам журналистов, сейчас пограничная служба может пропускать только один автомобиль на 3 часа, хотя ранее там могли проходить более 500 транспортных средств каждый день. Однако груз, который перевозит гуманитарную помощь или скоропортящиеся продукты, будет проходить без очереди.

Водители рассказали, что очереди на границе очень большие. Протестующие фермеры не пропускают даже тех, кто перевозит продукты, которые имеют небольшой срок годности.

Сообщается, что польские фермеры требуют, чтобы им доплатили 100 злотых, потому что на рынках упала цена на кукурузу, так как вырос урожай в США и Бразилии. Кроме того, протестующие хотят платить меньший налог.

Кроме пункта пропуска "Шегини-Медика" протесты также возобновили на направлениях "Рава Русская – Гребенное", "Краковец-Корчева" и "Ягодин-Дорогуск", хотя там границу блокируют уже два месяца.

Польские фермеры будут блокировать пункт "Медика — Шегини"

Напомним, что представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил, что примерно 2 тысячи грузовиков стоят в очередях на украино-польской границе. По данным Национального банка Украины, сокращение объема внешней торговли из-за забастовки на украино-польской границе в ноябре 2023 года составило 860 миллионов долларов, а в декабре — 620 миллионов долларов.