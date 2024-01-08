Саудовская Аравия снижает цены на нефть, мировые котировки падают, — Reuters

Саудовская Аравия в феврале снизит цены на нефть для покупателей во всех регионах, в частности для основного азиатского рынка.

Мировые цены на нефть упали более чем на 1% в понедельник, 8 января, на фоне резкого снижения ее стоимости Саудовской Аравией, ведущим экспортером на глобальном рынке, и роста добычи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщило Reuters.

Как отмечает агентство, это нивелировало опасения по поводу эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Если более детально, то эксперты зафиксировали снижение цены на нефть марки Brent на 1,09%, или 86 центов, — до 77,90 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate подешевели на 1,15%, или 85 центов, — до 72,96 доллара за баррель.

Оба контракта выросли более чем на 2% в первую неделю 2024 года после того, как инвесторы вернулись из новогодних отпусков, чтобы сосредоточиться на геополитических ближневосточных рисках после нападений йеменских хуситов на корабли в Красном море.

Сокращение добычи группой ОПЕК+ направлено на предотвращение накопления нефти в хранилищах на фоне опасений, что вялая экономика приведет к сокращению мирового спроса. Таким образом Саудовская Аравия берет на себя основной удар, добровольно сокращая добычу на 2 миллиона баррелей в день в течение первого квартала 2024 года и, возможно, дольше.

В воскресенье, 7 января, рост предложения на рынке нефти и конкуренция с ключевыми производителями побудили саудитов снизить февральскую официальную цену продажи (OSP) своей флагманской нефти Arab Light для поставок в Азию до самого низкого уровня за 27 месяцев.

"Сокращение Saudi Aramco своих февральских OSP усиливает слухи о слабом спросе", — подчеркнула Вандана Хари, основатель компании по анализу нефтяного рынка Vanda Insights.

Нефть и ситуация на Ближнем Востоке

Вместе с тем, эксперты отмечают, что геополитическая напряженность на Ближнем Востоке все равно будет расти, что безусловно скажется на ограниченном спаде добычи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который на этой неделе находится на Ближнем Востоке, заявил, что конфликт в Газе может распространиться на весь регион, если не будут предприняты согласованные мирные усилия. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать войну до тех пор, пока ХАМАС не будет ликвидирован.

Одновременно напряженность вокруг Красного моря является единственным противовесом ценам на сырую нефть, хотя относительно слабым и периодическим.

Что происходит на рынке

Как показало исследование Reuters, компенсируя давление на повышающиеся цены, вызванное геополитическими опасениями, добыча в ОПЕК выросла в декабре минувшего года на 70 тысяч баррелей в сутки — до 27,88 миллиона баррелей в сутки .

Кроме того, в США растет количество буровых установок, сообщила компания Baker Hughes в своем еженедельном отчете.

А JPMorgan прогнозирует, что в первой половине 2024 году будет добавлено 26 нефтяных вышек, большинство из которых будут расположены в российской Перми.

Что касается цен на нефть в Украине, то в 2023 году они также упали на 10% впервые за два года. Благодаря этому на украинских АЗС подешевели бензин и дизельное топливо.

Вместе с тем, Украина импортирует практически весь объем топлива, и основным фактором, влияющим на его цену, являются мировые цены, а скорее — их резкие колебания.

Напомним, как писали СМИ 27 декабря, РФ получает большие доходы от продажи нефти и газа. По данным российского Минфина, с января по ноябрь текущего года доходы федерального бюджета увеличились на 4,8% год к году — до 25,96 триллиона рублей.