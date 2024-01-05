Дела Кремля все хуже: почему Москва не может доставить 11 миллионов баррелей нефти в Индию

Москва продолжает нанимать тайных торговцев и перевозить свою нефть на суднах с неопределенными владельцами, но агрессору становится все сложнее продавать свою нефть главным партнерам и зарабатывать деньги для войны против Украины.

Related video

Санкции против российской нефти начинают действовать на возможности Москвы торговать "черным золотом" со странами, которые еще согласны на сотрудничество с агрессором. Как сообщает агентство Bloomberg, в декабре 2023 года около 14 танкеров с нефтью РФ, либо останавливались, либо разворачивались, либо отключали оборудование, чтобы скрыть от систем цифрового слежения свое местоположение.

Проблемы с транспортировкой нефти появились через несколько недель после того, как Министерство финансов США ввело масштабные санкции против российских нефтетрейдеров и государственной судоходной компании "Совкомфлот" из-за полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

Важно

Опять ограничения: США ввели очередные санкции против РФ за нарушение потолка нефтяных цен

По данным журналистов, на борту 14 танкеров, которые пока так и не доплыли к берегам Индии, находится 11 миллионов баррелей нефти. В основном танкеры перевозят российскую нефть марки Sokol, но некоторые грузы Urals также задерживаются.

В то же время Москве все чаще нанимает тайных торговцев и использует суда с неопределенными владельцами и страховкой, чтобы обойти ценовой предел со стороны стран G7, который должен был нанести ущерб Кремлю.

"Некоторые из 14 кораблей, судя по всему, потеряли сигнал, а это означает, что они могут просто тайно доставлять груз. Однако с тех пор, как началась война против Украины, было необычно видеть, как танкеры, участвующие в торговле российской нефтью, делают это", — сказано в публикации.

Около 14 танкеров с нефтью РФ, либо останавливались, либо разворачивались, либо отключали оборудование на пути в Индию Фото: Bloomberg

По данным агентства, на фоне перебоев с поставками российской нефти, Индия уже переключает свое внимание на другие страны, у которых можно купить нефть без ограничений. Так, как минимум один индийский нефтеперерабатывающий завод купил сырую нефть у Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы заменить нарушенный российский импорт.

Важно

Доходы России от экспорта нефти упали на 17% за месяц, — МЭА (диаграмма)

Напомним, с 5 декабря 2022 года действует эмбарго на импорт морской нефти из России, которое ввел Европейский Союз (ЕС). Также страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти. Отметим, что половина отгруженной из России нефти и нефтепродуктов в 2023 году отправлялась в Китай, а доля экспорта в Индию выросла до 40% за два года.