Россия объявила, что в первом квартале 2024 года вынуждена дополнительно сокращать экспорт нефти и нефтепродуктов на 200 тысяч баррелей в сутки.

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Экспортные цены на российскую нефть резко упали в ноябре, что повлекло снижение доходов России от экспорта нефти и нефтепродуктов на 17% за месяц. Об этом говорится в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

На минувшей неделе цена на нефть марки Urals упала ниже ценового предела в 60 долларов за баррель. Снижение цен и сокращение поставок нефти на 200 тысяч баррелей в сутки привели к тому, что доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре снизились до 15,2 миллиарда долларов США. Снижение до такого уровня не наблюдалось с июля 2023 года.

Выручка упала больше по сырой нефти — минус 2,4 миллиарда долларов, чем по нефтепродуктам — минус 800 миллионов долларов.

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Кремль просчитался: российская нефть впервые торгуется по правилам G7

Россия в конце ноября объявила, что в первом квартале 2024 года дополнительно будет сокращать экспорт нефти и нефтепродуктов на 200 тысяч баррелей в сутки — до еще 300 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, что в начале декабря Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) сообщил, что Россия потеряла 34 миллиарда евро экспортной выручки после введения западными странами потолка цен на российскую нефть, а также запрета транспортировки ее морем в страны ЕС. Это сопоставимо с запланированными на 2024 год расходами российского бюджета на безопасность.

Глобальный рынок нефти — что известно

В ноябре и начале декабря этого года настроения на мировом рынке нефти стали явно медвежьими, то есть цены на нем пошли вниз. Это произошло из-за того, что увеличение предложения в странах, не входящих в ОПЕК+, совпало с замедлением роста мирового спроса на нефть.

Продление сокращения добычи ОПЕК+ до первого квартала 2024 года практически не помогло поддержать цены на нефть, поэтому в начале декабря они упали примерно на 25 долларов за баррель с сентябрьских максимумов — до самого низкого уровня за шесть месяцев. На момент подготовки отчета МЭА фьючерсы на нефть марки Brent торговались около 74 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть WTI — около 69 долларов за баррель.

Рекордные поставки из США, Бразилии и Гайаны, а также резкий рост добычи нефти в Иране, наряду со снижением спроса, побудили часть стран ОПЕК+ объявить о еще более масштабных сокращениях добычи в первом квартале следующего года, чтобы предотвратить потенциальное увеличение запасов.

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Превысили довоенный уровень: теневой нефтяной рынок РФ достиг $11 млрд, — Bloomberg

Напомним, что директор сети новых геополитических исследований Михаил Самусь рассказал Фокусу, что санкции не помогают ослабить армию РФ. Только лишив Россию доходов от продажи природных ресурсов и технологий для их добычи, можно снизить наращивание армии РФ.

Однако Кремль просчитался и в последнее время российская нефть все же торгуется по правилам G7.