Опять ограничения: США ввели очередные санкции против РФ за нарушение потолка нефтяных цен

По мнению представителей Министерства финансов США, участники морской транспортировки российской нефти, особенно субъекты первого уровня, такие как трейдеры, должны придерживаться руководящих принципов санкционной политики, чтобы не столкнуться с нежелательными последствиями.

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Министерство финансов США в среду, 20 декабря, ввело новые санкции за нарушение Россией потолка цен при торговле нефтью. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) продолжило усиливать соблюдение ценового ограничения на российскую нефть, опираясь на предыдущие действия, направленные против судовладельцев и судов, причастных к транспортировке российской сырой нефти по цене выше установленного предела", — говорится в сообщении.

Также OFAC вместе с Коалицией предельных цен G7 обновило руководство по осуществлению политики ограничения цен на сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения.

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Кроме того, OFAC определило судебного управляющего, имеющего отношение к правительству России, а также нескольких малоизвестных нефтетрейдеров, которые стали частыми участниками морской транспортировки нефти российского происхождения после введения ценового предела.

"Сегодняшние назначения демонстрируют нашу приверженность соблюдению принципов политики ценового ограничения, которая способствует достижению целей поддержки стабильных энергетических рынков при одновременном сокращении доходов России для финансирования ее войны против Украины", — заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

И добавил, что участники морской транспортировки российской нефти, особенно субъекты первого уровня, такие как трейдеры, должны придерживаться руководящих принципов санкционной политики, чтобы не столкнуться с нежелательными последствиями.

Кто попал под ограничения

Компания SUN Ship Management D Ltd (SUN Ship), базирующаяся в ОАЭ, но принадлежащая оператору флота АК "Совкомфлот" (СКФ), то есть правительству России, и управляющая судами, принадлежащими СКФ.

Гонконгская компания Bellatrix Energy Limited, которая резко увеличила свою долю в торговле российской нефтью после введения политики ограничения цен. Только с середины июня 2023 года зафрахтованные Bellatrix суда совершили более 150 заходов в порты России. Кроме того, Bellatrix взяла кредит у "Российского банка развития регионов", которое OFAC внесло в санкционный список 2 ноября 2023 года.

Гонконгская компания Covart Energy Limited, которая также резко увеличила свою долю в торговле российской нефтью после введения политики ограничения цен. С мая 2023 года суда, зафрахтованные Covart, осуществили по меньшей мере 23 захода в порты России. Covart также владеет судном Sanar 15 (ИМВ 9777670), плавающим под российским флагом.

Среди судов, которые заходили в порты России, будучи зафрахтованными компанией Covart, были HS Atlantica, NS Champion и Victor Bakaev, которые идентифицированы как перевозчики российской сырой нефти по цене выше 60 долларов за баррель. OFAC определило HS Atlantica, NS Champion и "Виктора Бакаева" как собственность, в которой заинтересованы судоходные компании HS Atlantica Limited, Sterling Shipping Incorporated и Streymoy Shipping Limited соответственно.

Компания Voliton DMCC (Voliton), базирующаяся в ОАЭ, ранее известная как Petrokim Trading Middle East and Asia DMCC. Она также резко увеличила свою долю в торговле российской нефтью после введения политики ограничения цен. С июня 2023 года зафрахтованные Voliton суда совершили не менее восьми заходов в порты России.

Недавно сообщалось, что правительство США намерено вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа до 2030 года.

Bloomberg 20 декабря писало, что США сигнализируют об усилении мер по обеспечению соблюдения ограничения цен на нефть из России.

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Напомним, 20 декабря эксперт рассказал, как санкции постепенно разрушают Россию. По словам политолога Олега Лесного, сейчас так называемые сторонники главы Кремля Владимира Путина постепенно теряют свое состояние, что может ускорить процесс экономического развала РФ.