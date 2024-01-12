Как украинцам оформить пенсионные выплаты за рубежом, — объяснение Минсоцполитики

В ведомстве рассказали, что заявление, поданное дистанционно, обрабатывается в течение десяти дней.

Украинские граждане, которые сейчас находятся за границей, уже достигли пенсионного возраста и не планируют возвращаться домой из-за полномасштабной войны, могут оформить пенсионные выплаты дистанционно. В Министерстве социальной политики объяснили, как оформить пенсию онлайн.

Оформить пенсию онлайн: как это сделать

Для начала нужно открыть вебпортал Пенсионного фонда Украины, а затем:

выбрать опцию "Заявление о назначении пенсии" на сайте;

ознакомиться с информацией, которая появится на экране и открыть ссылку "Вход";

войти в свой личный кабинет можно с квалифицированной электронной подписью (КЭП);

После входа нужно:

открыть вкладку "Заявление на назначение пенсии" в разделе "О пенсионном обеспечении";

дать согласие на получение сообщений об обработке вашего заявления удаленно;

выбрать вид пенсии, например, "Пенсия по возрасту";

нажать "Продолжить";

ответить на вопросы анкеты-опроса для заполнения обращения и дать согласие на передачу и обработку своих персональных данных, выбрав соответствующую отметку;

предоставить скан-копии необходимых документов, которые соответствуют требованиям к сканированным копиям документов, перечень которых приведен перед формированием заявления.

подписать свое с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и отправьте документ в ПФУ, нажав кнопку "Подписать и отправить".

"Ваше заявление обработают в течение 10 дней, а по результатам рассмотрения вы получите сообщение выбранным вами способом", — рассказали в ведомстве.

Кто из украинцев не получит пенсию в 2024 году

В этом году в Украине появились новые требования по страховому стажу. Так, в 60 лет получить право на законный отдых смогут украинцы, которые имеют 31 год стажа. Если же стажа будет меньше, то граждан сможет получить пенсию в 63 года, но при условии, что его страховой стаж составит от 21 до 30 лет. Если лицо не будет иметь такого количества стажа, то такая пенсия назначается только после достижения 65-летнего возраста и наличия от 15 до 20 лет стажа.

Ранее Фокус писал, что в 2024 году увеличился размер пенсии. В частности, максимальная выросла до 23 610 гривен, а минимальная до 2361 гривны. Также напомним, стоит ли бояться пауз в выплатах пенсий в течение 2024 года.