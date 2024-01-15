На украино-румынской границе заблокирован еще один КПП, — ГПСУ (карта)

По информации пограничников, фермеры продолжают требовать увеличения субсидий для улучшения конкуренции с украинской агропродукцией.

Акция протеста румынских фермеров против украинских грузовиков распространилась на еще один пункт пропуска на украино-румынской границе — "Верхний Виков (Викову-де-Сус) — Красноильск". Об этом 15 января сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в официальном телеграм-канале.

При этом пограничники отмечают, что движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет — Порубное" с 12:00 15 января остается заблокированным.

Фото: Google Maps

Однако все виды транспорта, кроме грузовиков, а также пешеходы оформляются на въезд и выезд на обоих пунктах в обычном порядке.

Очередей на выезд из Украины через КПП "Порубное — Сирет", по данным Западного регионального управления ГПСУ по состоянию на 15:00 15 января, не наблюдается. В то же время, по данным еЧерга, в направлении Украины пересечения границы на этом пункте ожидают 629 автомобилей.

Данных по КПП "Верхний Виков — Красноильск" нет.

Блокада украино-румынской границы — что известно

Напомним, 13 января, на территории Румынии фермеры начали ограничивать движение украинских грузовых транспортных средств через международный автомобильный пункт пропуска "Порубное — Сирет". Фермеры требовали увеличения субсидий, чтобы была возможность конкурировать с украинской продукцией.

Через несколько часов в тот же день в ГПСУ сообщили, что блокада границы Украины и Румынии завершена, то есть длилась она меньше суток. Пропуск транспортных средств и пешеходов осуществлялся в обычном режиме.

Однако на следующий день, 14 января, активности со стороны румынских фермеров возобновились. Примерно в 14:00 представители пограничной полиции Румынии сообщили украинской стороне о том, что блокада возобновилась. Сколько она продлится, было неизвестно.

Напомним, что 3 января премьер Польши Дональд Туск заявил, что намерен уговаривать польских перевозчиков "не применять блокаду как средство защиты своих интересов".